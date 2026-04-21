Todo sobre Marc Giró: edad, su pareja Santi Villas y trayectoria profesional del presentador del nuevo programa 'Cara al show' de laSexta

Marc Giró se ha convertido en uno de los grandes fichajes televisivos del año con su salto a laSexta, donde estrena esta misma noche 'Cara al Show', un programa semanal de entrevistas, humor y actualidad. Atresmedia lo define como un formato en el que abordará la actualidad con su “tono crítico y desenfadado”, acompañado de colaboradores como Yolanda Ramos, Pepe Colubi y Nacho Duato.

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Giró tiene 51 años y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Buena parte de su carrera se ha desarrollado entre el periodismo cultural, la moda, la radio y la televisión, hasta convertirse en uno de los perfiles más reconocibles del entretenimiento actual.

Trayectoria profesional

Antes de dar este nuevo salto en laSexta, Giró ya había construido una trayectoria muy sólida. Ha pasado por formatos como 'Late Xou' en RTVE y 'Està Passant' en TV3, además de colaborar en RAC1, escribir los libros 'Manual de bones maneres', 'Pijos' y 'Encara més Pijos', y trabajar también en publicaciones como Marie Claire o Diari Ara. En el propio grupo Atresmedia ya había sido colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', además de presentar 'Feliz Año Neox'.

Premios

Su carrera ha venido además acompañada de varios reconocimientos importantes. Entre ellos figuran el Premi Nacional de Comunicació y un Premio Ondas en 2023, además del último impulso que supusieron los Premios Iris 2025, donde fue distinguido como mejor presentador y también recogió galardones por 'Late Xou'.

Su pareja Santi Villas

En el terreno personal, Marc Giró mantiene desde hace años una relación con Santi Villas, también periodista y rostro vinculado al medio audiovisual. Ambos forman una de las parejas más estables del panorama televisivo y llevan juntos desde finales de los noventa. La relación comenzó después de conocerse en 1997 trabajando en 'Les 1000 i una', un late show de TV3 presentado por Jordi González. Un año después arrancó su historia sentimental. Santi Villas ha desarrollado una trayectoria paralela a la de Giró y ha trabajado también en televisión, una faceta que ha hecho que durante años ambos compartan no solo vida personal, sino también universo profesional.

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Sobre 'Cara al Show'

Ahora, con 'Cara al Show', Marc Giró abre una nueva etapa en una cadena generalista nacional con un formato muy ajustado a su perfil: entrevista, análisis social, humor, música y una puesta en escena muy marcada por su sello. Es un paso más para un presentador que lleva años construyendo una voz propia y que, a sus 51 años, vive uno de los momentos más visibles de toda su carrera.