Polémica en HBO
El desnudo de Sydney Sweeney en 'Euphoria' desata una oleada de reacciones: del rechazo al debate sobre los límites de la serie
La nueva entrega de la ficción ha colocado a la actriz en el centro de la conversación por varias escenas de Cassie que una parte de la audiencia considera excesivas y humillantes
Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro del huracán por 'Euphoria'. La actriz ha protagonizado una de las escenas más comentadas de la tercera temporada y el revuelo no ha tardado en trasladarse a redes, donde muchos espectadores han cargado contra la serie por considerar que ha ido demasiado lejos con Cassie. La controversia se concentra especialmente en el segundo episodio de la nueva tanda, en el que el personaje aparece inmerso en una deriva sexual y de exposición pública que ha provocado rechazo incluso entre seguidores habituales de la ficción.
La base del enfado está en cómo presenta la serie esa nueva etapa del personaje. La temporada arranca con un salto temporal y sitúa a Cassie en una dinámica de búsqueda de validación y dinero a través de contenido para adultos, una línea argumental que incluye varias imágenes de alto voltaje y juegos de rol que han sido muy discutidos por la audiencia. Parte de las reacciones han descrito esas escenas como "degradantes, innecesarias" o directamente "humillantes" para la actriz.
La escena que se puede ver en el episodio parte de la base en la que su personaje quiere conseguir dinero para su boda con el personaje de Jacob Elordi, pero para conseguirlo debe subir contenido a su cuenta de Only Fans. Entre las fotos, que los espectadores pueden ver a la perfección en la serie de HBO Max, se puede ver una en la que Cassie está lamiendo un helado, envuelta en una bandera americana mojada o completamente desnuda, vistiendo solo una gorra de béisbol.
No toda la lectura, sin embargo, va en la misma dirección. También hay quien defiende que esa exposición extrema forma parte del retrato de una Cassie cada vez más rota, más desesperada por la atención ajena y más alejada de cualquier estabilidad. Algunas valoraciones han ido precisamente por ahí y han interpretado el trabajo de Sweeney como una actuación incómoda a propósito, pensada para mostrar hasta qué punto el personaje ha cruzado ciertas líneas.
La polémica se ha visto amplificada además por el historial previo de la actriz con este asunto. Sydney Sweeney ya había hablado en otras ocasiones sobre los prejuicios que arrastran las intérpretes que ruedan desnudos o escenas sexuales, y también sobre la diferencia de trato respecto a los hombres. En 2022 explicó que existe “un estigma contra las actrices que se desnudan en pantalla” y recordó que, cuando una mujer enseña su cuerpo, la conversación deja muchas veces de centrarse en su trabajo como actriz. La propia Sweeney también ha contado que en 'Euphoria' ha podido negociar escenas y eliminar algunas cuando no le parecían necesarias, algo que atribuyó a su relación de confianza con el creador Sam Levinson y a la presencia de un coordinador de intimidad en el set.
En todo caso, el efecto ya está conseguido: 'Euphoria' vuelve a ser conversación. Pero esta vez no tanto por un giro de guion como por una pregunta que se repite entre buena parte del público: si la serie sigue retratando a sus personajes al límite o si ha empezado a confundir provocación con exceso.
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