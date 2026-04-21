Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' lidera el lunes y gana frente a 'MasterChef' y 'En tierra lejana'

La noche del lunes dejó un claro ganador en el prime time. 'La isla de las tentaciones' se impuso con fuerza en Telecinco al firmar un 14% de cuota de pantalla y reunir a 1.063.000 espectadores, liderando con claridad su franja de emisión.

En La 1, 'MasterChef' se mantuvo como una de las principales ofertas de la noche con un 11,5% de share y 728.000 espectadores. Muy cerca se situó Antena 3 con 'En tierra lejana', que registró un 11,7% de cuota y 835.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero'. El programa, con los coaches de 'La Voz Kids', alcanzó un 13,8% de share y 1.712.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 10,5% de cuota y 1.310.000 espectadores.

En el resto de cadenas, 'Horizonte' destacó en el access de Cuatro con su mejor dato de los últimos cuatro lunes al firmar un 7,4% de share y 908.000 espectadores. En laSexta, 'El Intermedio' también registró un buen rendimiento con un 7,3% y 910.000 espectadores.

Ya dentro del horario estelar, en Cuatro, 'Fuera de cobertura' prácticamente repitió resultado con un 4,6% de cuota y 369.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, la película 'Agentes 355', dentro de 'El taquillazo', anotó un 4,8% de share y reunió a 329.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.310.000 (10,5%)

MasterChef: 728.000 (11,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.712.000 (13,8%)

En tierra lejana: 835.000 (11,7%)

Telecinco

La isla de las tentaciones express: 1.249.000 (10,1%)

La isla de las tentaciones: 1.063.000 (14%)

laSexta

El intermedio: 910.000 (7,3%)

El taquillazo “Agentes 355”: 329.000 (4,8%)

Cuatro

First dates: 519.000 (4,5%)

Horizonte: 908.000 (7,4%)

Fuera de cobertura: 369.000 (4,6%)

La 2

Cifras y letras: 445.000 (3,9%)

Cifras y letras: 735.000 (5,9%)

Cine clásico “Rebelión en las aulas”: 461.000 (4,3%)

LATE NIGHT

La 1

MasterChef: 115.000 (6,3%)

Antena 3

En tierra lejana: 225.000 (7,9%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 355.000 (11,1%)

laSexta

Cine “Torrente 5”: 95.000 (4,3%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 156.000 (3,7%)

Fuera de cobertura: 124.000 (5,7%)

La 2

Cine “El juez (2014)”: 106.000 (2,5%)

Metrópolis: 43.000 (2,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 855.000 (10,5%)

Valle Salvaje: 806.000 (11,4%)

La Promesa: 977.000 (13,7%)

Malas lenguas: 883.000 (11,3%)

Aquí la Tierra: 1.250.000 (13,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.279.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 711.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.734.000 (19,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 704.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 663.000 (9,2%)

¡Allá tú!: 769.000 (8,7%)

laSexta

Zapeando: 505.000 (6%)

Más vale tarde: 432.000 (6%)

laSexta clave: 528.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 545.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 320.000 (4,4%)

La 2

Saber y ganar: 617.000 (6,7%)

Grandes documentales: 218.000 (2,8%)

Malas lenguas: 538.000 (7,6%)

Sukha: 188.000 (2,5%)

Trivial Pursuit: 99.000 (1,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 365.000 (18,9%)

Mañaneros 360: 506.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 886.000 (10,8%)

Antena 3

Espejo público: 281.000 (11,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 787.000 (16,9%)

La ruleta de la suerte: 1.579.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 163.000 (9,2%)

El programa de AR: 264.000 (11,8%)

Vamos a ver: 323.000 (9,9%)

El precio justo: 565.000 (8,5%)

laSexta

Aruser@s: 300.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 326.000 (9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 19.000 (1,5%)

Alerta cobra: 25.000 (1,4%)

Alerta cobra: 36.000 (1,9%)

Alerta cobra: 58.000 (2,7%)

En boca de todos: 260.000 (8,6%)

La 2

Bandidos enmascarados: 25.000 (1,3%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 30.000 (1,6%)

Aquí hay trabajo: 19.000 (0,9%)

La aventura del saber: 26.000 (1,1%)

Rico rico: 28.000 (1,1%)

El western de La 2 “Los despiadados”: 53.000 (1,8%)

El cazador: 192.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.283.000 (24%)

Telediario 1: 1.412.000 (14,9%)

laSexta Noticias 14h: 772.000 (9,2%)

Informativos Telecinco 15h: 770.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 535.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.090.000 (18,5%)

Telediario 2: 1.611.000 (14,5%)

laSexta Noticias 20h: 695.000 (8,3%)

Informativos Telecinco 21h: 784.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 386.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 149.000 (17,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 234.000 (13,5%)

El Matinal (Telecinco): 95.000 (7,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,8%), Telecinco (9%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3%).