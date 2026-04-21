Lunes 20 de abril
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' lidera el lunes y gana frente a 'MasterChef' y 'En tierra lejana'
El reality de Telecinco domina el prime time mientras Antena 3 vuelve a imponerse en el access con 'El Hormiguero'
La noche del lunes dejó un claro ganador en el prime time. 'La isla de las tentaciones' se impuso con fuerza en Telecinco al firmar un 14% de cuota de pantalla y reunir a 1.063.000 espectadores, liderando con claridad su franja de emisión.
En La 1, 'MasterChef' se mantuvo como una de las principales ofertas de la noche con un 11,5% de share y 728.000 espectadores. Muy cerca se situó Antena 3 con 'En tierra lejana', que registró un 11,7% de cuota y 835.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero'. El programa, con los coaches de 'La Voz Kids', alcanzó un 13,8% de share y 1.712.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 10,5% de cuota y 1.310.000 espectadores.
En el resto de cadenas, 'Horizonte' destacó en el access de Cuatro con su mejor dato de los últimos cuatro lunes al firmar un 7,4% de share y 908.000 espectadores. En laSexta, 'El Intermedio' también registró un buen rendimiento con un 7,3% y 910.000 espectadores.
Ya dentro del horario estelar, en Cuatro, 'Fuera de cobertura' prácticamente repitió resultado con un 4,6% de cuota y 369.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, la película 'Agentes 355', dentro de 'El taquillazo', anotó un 4,8% de share y reunió a 329.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.310.000 (10,5%)
MasterChef: 728.000 (11,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.712.000 (13,8%)
En tierra lejana: 835.000 (11,7%)
Telecinco
La isla de las tentaciones express: 1.249.000 (10,1%)
La isla de las tentaciones: 1.063.000 (14%)
laSexta
El intermedio: 910.000 (7,3%)
El taquillazo “Agentes 355”: 329.000 (4,8%)
Cuatro
First dates: 519.000 (4,5%)
Horizonte: 908.000 (7,4%)
Fuera de cobertura: 369.000 (4,6%)
La 2
Cifras y letras: 445.000 (3,9%)
Cifras y letras: 735.000 (5,9%)
Cine clásico “Rebelión en las aulas”: 461.000 (4,3%)
LATE NIGHT
La 1
MasterChef: 115.000 (6,3%)
Antena 3
En tierra lejana: 225.000 (7,9%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 355.000 (11,1%)
laSexta
Cine “Torrente 5”: 95.000 (4,3%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 156.000 (3,7%)
Fuera de cobertura: 124.000 (5,7%)
La 2
Cine “El juez (2014)”: 106.000 (2,5%)
Metrópolis: 43.000 (2,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 855.000 (10,5%)
Valle Salvaje: 806.000 (11,4%)
La Promesa: 977.000 (13,7%)
Malas lenguas: 883.000 (11,3%)
Aquí la Tierra: 1.250.000 (13,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.279.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 711.000 (9,8%)
Pasapalabra: 1.734.000 (19,2%)
Telecinco
El tiempo justo: 704.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 663.000 (9,2%)
¡Allá tú!: 769.000 (8,7%)
laSexta
Zapeando: 505.000 (6%)
Más vale tarde: 432.000 (6%)
laSexta clave: 528.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 545.000 (6,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 320.000 (4,4%)
La 2
Saber y ganar: 617.000 (6,7%)
Grandes documentales: 218.000 (2,8%)
Malas lenguas: 538.000 (7,6%)
Sukha: 188.000 (2,5%)
Trivial Pursuit: 99.000 (1,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 365.000 (18,9%)
Mañaneros 360: 506.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 886.000 (10,8%)
Antena 3
Espejo público: 281.000 (11,3%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 787.000 (16,9%)
La ruleta de la suerte: 1.579.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 163.000 (9,2%)
El programa de AR: 264.000 (11,8%)
Vamos a ver: 323.000 (9,9%)
El precio justo: 565.000 (8,5%)
laSexta
Aruser@s: 300.000 (14,1%)
Al rojo vivo: 326.000 (9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 19.000 (1,5%)
Alerta cobra: 25.000 (1,4%)
Alerta cobra: 36.000 (1,9%)
Alerta cobra: 58.000 (2,7%)
En boca de todos: 260.000 (8,6%)
La 2
Bandidos enmascarados: 25.000 (1,3%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 30.000 (1,6%)
Aquí hay trabajo: 19.000 (0,9%)
La aventura del saber: 26.000 (1,1%)
Rico rico: 28.000 (1,1%)
El western de La 2 “Los despiadados”: 53.000 (1,8%)
El cazador: 192.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.283.000 (24%)
Telediario 1: 1.412.000 (14,9%)
laSexta Noticias 14h: 772.000 (9,2%)
Informativos Telecinco 15h: 770.000 (8,1%)
Noticias Cuatro 1: 535.000 (7,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.090.000 (18,5%)
Telediario 2: 1.611.000 (14,5%)
laSexta Noticias 20h: 695.000 (8,3%)
Informativos Telecinco 21h: 784.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 386.000 (4,6%)
Matinal
Telediario matinal: 149.000 (17,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 234.000 (13,5%)
El Matinal (Telecinco): 95.000 (7,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,8%), Telecinco (9%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3%).
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