La 1 mueve ficha con 'Barrio Esperanza' tras su exitoso estreno y confirma su nuevo día de emisión

TVE ha decidido cambiar de día a 'Barrio Esperanza' apenas unos días después de su estreno. La nueva serie de La 1 abandona la noche del domingo y pasará a emitirse el miércoles, en una ubicación muy distinta dentro de la parrilla: justo después de 'La revuelta', el formato de David Broncano. Así, el canal público recuperará la mítica noche de cine con 'La película de la semana'.

El movimiento confirma que la cadena quiere proteger y reforzar una de sus nuevas apuestas de ficción aprovechando el arrastre de uno de sus programas más fuertes. Después de debutar el pasado domingo con 1.611.000 espectadores de media y un 15,3% de cuota de pantalla, la serie cambia así de ubicación para buscar una nueva vida en una franja mucho más asociada al consumo de entretenimiento y comedia. Eso sí, tendrá una noche complicada, pues deberá competir con una nueva entrega de 'Mask Singer', así como los especiales de larga duración de 'First dates' en Telecinco.

La decisión no es menor, porque ‘Barrio Esperanza’ había arrancado con muy buen pie. Su estreno se convirtió en el mejor arranque de una serie semanal en La 1 en los últimos seis años y lideró entre los espectadores de 4 a 74 años. Pese a ello, RTVE ha optado por no consolidarla en domingo y recolocarla en un miércoles donde tendrá como trampolín la audiencia de Broncano.

La serie, protagonizada por Mariona Terés, seguirá desarrollando la historia de Esperanza, una mujer que sale de prisión decidida a rehacer su vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. En su nueva entrega, la protagonista tendrá que afrontar el sufrimiento de León por la separación de sus padres, mientras el centro pone en marcha una iniciativa que promete abrir conflicto dentro y fuera de las aulas: el llamado “Día de las Familias Diversas”.

Mientras el equipo docente intenta trabajar la empatía y la diversidad familiar, Ricardo –el director del AMPA– reaccionará montando en el colegio un “stand de las familias normales”, alimentando un nuevo choque ideológico dentro del centro. Al mismo tiempo, la serie seguirá avanzando en los lazos entre Esperanza y Josete, en las tensiones entre Claudia y Jero y en la evolución emocional de León.

Noticias relacionadas

Con este traslado, RTVE cambia por completo la estrategia inicial de 'Barrio Esperanza'. La serie deja de ser la gran apuesta del domingo para convertirse en un refuerzo del miércoles, una noche en la que la cadena busca que el tirón de 'La revuelta' empuje también a su nueva ficción.