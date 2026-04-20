'Valle Salvaje', avance semanal: Luisa destapa el misterio del bebé y Victoria y Dámaso confiesan la verdad

Esta semana en 'Valle Salvaje' estará marcada por dos grandes frentes que por fin empiezan a resolverse. Por un lado, la desaparición de Victoria y Dámaso seguirá sembrando la alarma en el Valle hasta que ambos den su versión de lo ocurrido. Por otro, Luisa avanzará definitivamente en el misterio del cambio de los bebés y encontrará respuestas que dejarán helada a Bárbara. Además, una joven misteriosa aparecerá en el bosque y su presencia abrirá un nuevo interrogante en la ficción.

Lunes 20 de abril – Capítulo 398

La desaparición de Victoria y Dámaso pone en alerta a todo el Valle y provoca distintas reacciones entre los personajes. José Luis no logra desprenderse de sus remordimientos, mientras en la casa pequeña todos se vuelcan con Pedrito y Bárbara ante la gravedad de la situación. Mercedes, por su parte, queda completamente rota y solo puede dejarse llevar por el dolor. En paralelo, y ajena a todo ese revuelo, Luisa da por fin con una persona que podría ofrecerle las respuestas que lleva tanto tiempo buscando.

Martes 21 de abril – Capítulo 399

Mercedes se desespera cada vez más ante la idea de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis descarga su rabia contra Rafael y vuelve a enfrentarse a sus propios fantasmas. En el pueblo, Luisa sigue adelante con su investigación e intenta acercarse a la única persona que puede ayudarla, pero el encuentro no sale como esperaba. Cuando la criada intenta sincerarse, esa posible aliada termina echándola, dificultando aún más su búsqueda de la verdad.

Miércoles 22 de abril – Capítulo 400

Los recién llegados esconden algo que ni José Luis ni don Hernando habían previsto, añadiendo más incertidumbre a una semana ya cargada de tensión. Al mismo tiempo, Benigna puede por fin confirmar a Matilde si está o no embarazada, resolviendo así una de las dudas que más peso habían cogido en los últimos capítulos. Pero el gran golpe del episodio llega cuando Luisa acude a Bárbara con respuestas sobre lo sucedido con el hijo de Adriana, una revelación que deja completamente helada a la Salcedo.

Jueves 23 de abril – Capítulo 401

Enriqueta encarga una misión a su hijo y la duda pasa a ser si Braulio sabrá aprovechar esa oportunidad. Mientras tanto, Rafael toma una decisión tras escuchar los consejos de don Hernando. Lejos del Valle, Francisco y Pepa se topan con una joven en apuros en medio del bosque. La aparición de esta desconocida abre una nueva incógnita en la serie y deja en el aire cuál es su vínculo con todo lo que está ocurriendo.

Viernes 24 de abril – Capítulo 402

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Dámaso intenta recomponer su relación con Mercedes, pero ella lo rechaza de primeras. Será entonces cuando él, junto a Victoria, termine confesando toda la verdad sobre el asalto al carruaje, resolviendo así uno de los grandes misterios de la semana. En la Casa Grande, además, Francisco podría verse en problemas por el asunto de Leonor, aunque Pepa encontrará una posible salida para tratar de frenar las consecuencias.