'Sueños de libertad', avance semanal: Marta descubre por fin la verdad sobre Fina tras la muerte de Pelayo

Esta semana en 'Sueños de libertad' estará completamente marcada por la muerte de Pelayo y por todo lo que ese crimen desatará en la familia De La Reina. Marta seguirá en shock tras verlo morir en sus brazos, mientras Beatriz y Álvaro intentarán cubrirse las espaldas para que nadie tire del hilo que los une al asesinato. Al mismo tiempo, la pista sobre Fina avanzará por fin de forma definitiva y una confesión de Darío dejará a Marta frente a una verdad que puede cambiarlo todo. En paralelo, Salva, Mabel y Claudia seguirán enredados en un triángulo cada vez más incómodo, y los Salazar vivirán días muy tensos en casa.

Lunes 20 de abril – Capítulo 543

Marta intenta responder a las preguntas de la Guardia Civil todavía completamente bloqueada por el asesinato de Pelayo, una muerte que sacude a todos los De La Reina. Beatriz, al enterarse de lo ocurrido, empieza a ponerse muy nerviosa porque tiene claro que Álvaro está detrás del crimen. Al día siguiente, Marta recibe el apoyo de Andrés y de Cloe, incapaz aún de quitarse de la cabeza aquello que Pelayo quería contarle antes de morir. También Begoña acude a acompañarla, pero la presencia de Gabriel desata otro conflicto y Damián termina echándolo de casa por todo el daño acumulado. Como represalia, Gabriel se niega a declarar luto oficial en la fábrica. Mientras tanto, en casa de los Salazar, Pablo y Nieves siguen sin recomponer su convivencia y Miguel intenta imponer nuevas normas para no coincidir con su padre. Además, Carmen comparte con las chicas el doloroso plantón de Tasio en la comida homenaje y poco después recibe otro golpe cuando su madre sufre una caída y se rompe la cadera. La jornada deja también un giro sentimental en la cantina, donde Salva y Mabel terminan besándose, y el regreso de doña Clara a Toledo para asistir al funeral de su hijo.

Martes 21 de abril – Capítulo 544

Marta no consigue dejar de pensar en lo que Pelayo estaba a punto de revelarle sobre Fina y se refugia en Andrés mientras sus sospechas sobre México se hacen cada vez más fuertes. Doña Clara, por su parte, se niega a enterrar a Pelayo sin la presencia de Darío. En otro frente, Carmen anuncia que se marchará temporalmente a su pueblo para cuidar de su madre, y Claudia, completamente desbordada entre la tienda y la inauguración de la casa-cuna, deja en manos de Begoña y Valentina la decoración del evento. Esa decisión provoca momentos incómodos, sobre todo cuando Andrés aparece y se muestra muy cariñoso con Valentina. Mientras tanto, Mabel y Salva siguen acercándose, hasta que Claudia los ve marcharse juntos y se siente traicionada. También Gabriel continúa presionando a Beatriz para averiguar quién es su amante, mientras Álvaro empieza a inquietarse por el riesgo de quedar expuesto. En casa de los Salazar, la convivencia sigue empeorando y Nieves pide a Pablo que se marche durante unos días, aunque él se resiste.

Miércoles 22 de abril – Capítulo 545

Después de haber pasado la noche fuera, Claudia vuelve a su habitación y se enfrenta a Mabel por su relación con Salva. Aunque la hija de los Salazar intenta explicarse, Claudia le pide que se cambie de cuarto porque no quiere seguir compartiendo espacio con ella. Mientras tanto, Beatriz utiliza a Begoña para sonsacarle detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y, con lo que averigua, pone en alerta a Álvaro. Damián, por su parte, pide a don Agustín retrasar el funeral y convertirlo en una despedida más íntima, tal y como desea doña Clara. En paralelo, Pablo termina aceptando marcharse temporalmente de casa para intentar bajar la tensión con Miguel. Marta se abre con Cloe y le habla de sus sospechas sobre Fina, mientras Begoña da a Valentina su beneplácito con respecto a Andrés, tratando de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas. También Paula vuelve a acercarse a Tasio, aunque una llamada de Carmen impide que la situación vaya a más. Beatriz, por otro lado, intenta recuperar terreno con Gabriel apelando a su pasado juntos, pero él le recuerda con frialdad que su mujer ahora es Begoña.

Jueves 23 de abril – Capítulo 546

Nieves reconoce ante Begoña que sigue queriendo a Pablo y que, aunque no sabe qué hacer con su matrimonio, sí desea evitar que Miguel se aleje definitivamente de su padre. Intenta por ello mediar entre ambos para favorecer un acercamiento. A la vez, Mabel recoge sus cosas para cambiarse de habitación y le confiesa a Valentina lo cobarde que ha sido con Claudia en todo este asunto con Salva. Claudia, muy tocada, busca consuelo en el dispensario y vuelve a encontrar apoyo en Miguel. Por otro lado, Marta menciona a Álvaro por su nombre y él entra en pánico, temiendo quedar señalado por el asesinato de Pelayo. Le propone entonces a Beatriz huir de Toledo, pero ella se niega mientras no consiga sacarle más dinero a Gabriel. En medio de esa tensión, Gabriel intenta volver a acercarse a Begoña, aunque el rechazo de ella hace que resurjan viejos recuerdos con Beatriz. La gran bomba del capítulo llega cuando Darío regresa a Toledo para el funeral de Pelayo y termina confesándole a Marta toda la verdad sobre Fina y las amenazas que él mismo lanzó para conseguir que se marchara. La revelación es tan brutal que Marta sufre un ataque de ansiedad.

Viernes 24 de abril – Capítulo 547

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Destrozada tras la confesión de Darío, Marta se refugia en el alcohol y llega a negarse a asistir al entierro de Pelayo, convencida de que él arruinó su vida por ambición política. Digna intenta hacerla entrar en razón y finalmente consigue que acuda al funeral por respeto a doña Clara. Mientras tanto, Damián toma una decisión drástica y despide a Paula, exigiéndole además que abandone la casa por su comportamiento con Tasio. La joven busca entonces refugio en él. Begoña, por su parte, descubre algo sobre Eduardo que cambia por completo la imagen que tenía de él. En la fábrica, Gabriel se entera de que Pablo ha abandonado la casa familiar, un dato que podría usar en su propio beneficio. Y en la cantina, Miguel busca el consejo de Mabel sobre si debe perdonar a su padre, aunque ella le deja claro que tampoco está preparada para hacerlo. La semana se cierra con Claudia completamente rota, incapaz de soportar la traición de Mabel y Salva, y rompiendo definitivamente su amistad con él.