¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 20 al jueves 23 de abril de 2026

'El hormiguero' ya tiene cerrada su semana de invitados y volverá a combinar música, televisión, deporte y caras muy conocidas del panorama internacional. Entre el lunes 20 y el jueves 23 de abril, el programa de Pablo Motos reunirá en su plató a Luis Fonsi, Edurne, Antonio Orozco, Simone Biles, Elsa Pataky y Alaska.

El lunes 20 de abril arrancará la semana con una visita múltiple. Pablo Motos recibirá a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, tres de los coaches de la nueva edición de 'La Voz Kids', que está a punto de estrenarse en el prime time de Antena 3. Los tres acudirán al programa para calentar motores antes del regreso del talent musical infantil, una de las apuestas de entretenimiento más reconocibles de la cadena.

El martes 21 de abril será el turno de una invitada internacional muy poco habitual en televisión en España. Por primera vez visitará 'El hormiguero' Simone Biles, considerada la gimnasta más laureada de todos los tiempos. La deportista estadounidense, con once medallas olímpicas, siete de ellas de oro, y una treintena de metales en campeonatos mundiales, pasará por el programa en su papel de embajadora de los Premios Laureus, cuya gala se habrá celebrado la noche anterior en Madrid.

El miércoles 22 de abril llegará una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Elsa Pataky visitará el espacio para presentar 'El Homenaje', la nueva serie que protagoniza y que se estrenará al día siguiente, jueves 23, en SkyShowtime. Será una de las entrevistas más destacadas de la semana en el access de Antena 3.

Y el jueves 23 de abril cerrará la tanda Alaska. La artista acudirá al programa para hablar de 'La verdad o la imaginación', el nuevo disco de Fangoria, que saldrá a la venta un día después, el viernes 24. Con ella, 'El hormiguero' pondrá el broche final a una semana muy marcada por la promoción musical y audiovisual.

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Así, el programa de Pablo Motos vuelve a apostar por una mezcla de perfiles muy reconocibles para mantener su línea habitual: tres nombres ligados a 'La Voz Kids', una estrella mundial del deporte, una actriz con nuevo estreno y uno de los grandes iconos del pop español.