'La Promesa', avance semanal: Pía confiesa que mató al barón, Curro y Ángela rompen y Vera se reencuentra con su padre

Esta semana en 'La Promesa' estará marcada por varias confesiones que lo cambiarán todo. Pía decide contarle a Curro que ella mató al barón de Linaja, una verdad que deja al joven completamente roto, mientras Ricardo admite por fin su responsabilidad en la muerte accidental de Ana. Al mismo tiempo, Curro y Ángela atraviesan una ruptura cada vez más dolorosa, Julieta y Manuel se acercan peligrosamente y Vera termina frente a frente con su padre. Todo ello en unos capítulos en los que tampoco faltarán los celos, los secretos y nuevos movimientos en torno al refugio.

Lunes 20 de abril – Capítulo 817

La confesión de Pía sobre la muerte del barón de Linaja provoca una reacción devastadora en Curro, que se siente traicionado por el silencio que ha guardado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta, pero ella le deja claro que no piensa comportarse como si fuera una propiedad suya. La tensión entre Pía y Ricardo empieza además a trasladarse al trabajo tras todo lo que él ha reconocido, y Lorenzo aprovecha la ruptura de Curro y Ángela para seguir sembrando discordia. La llegada de Estefanía, la nueva doncella, altera el equilibrio del servicio y despierta inquietud, sobre todo en María. Además, Vera se ve obligada a seguir escondida para no cruzarse con el duque de Carril, y Martina termina explotando contra Jacobo al plantearse romper su relación.

Martes 21 de abril – Capítulo 818

Jacobo promete no interferir más en el refugio, aunque su relación con Martina sigue muy deteriorada. Ella, decidida a recuperar terreno con doña Pilarcita, recurre a Adriano para intentar acercarse a esa causa. Por otro lado, Manuel se abre con Julieta y le habla de su historia con Jana, algo que vuelve a estrechar todavía más el vínculo entre ambos, mientras la tensión con Ciro sigue creciendo. En el servicio, la presencia de Estefanía levanta todo tipo de recelos: Leocadia desconfía de ella y María la ve como una amenaza. El secreto de Pía deja además de serlo cuando Curro se lo cuenta a Ángela, y la propia ama de llaves se sincera también con Teresa sobre el paso que ha dado. Vera continúa fingiendo estar enferma para no ser descubierta, y Ricardo llega a preguntar a Pía si piensa denunciarlo ante la Guardia Civil.

Miércoles 22 de abril – Capítulo 819

Pía decide finalmente no denunciar a Ricardo, muy condicionada por la culpa que ella misma arrastra por la muerte del barón. Ángela intenta mediar entre Curro y la señora Adarre, pero él sigue sin perdonar. A la vez, ambos jóvenes sufren por la ruptura, mientras Leocadia presiona para que su hija pase página. Adriano moviliza a todos para adecentar el refugio y dar buena imagen ante doña Pilarcita, una tarea para la que Martina también necesitará a Jacobo. Estefanía descubre que María y Carlo esperan un bebé, y Vera sigue encerrada mientras las cocineras intentan tranquilizarla. En paralelo, Ciro contacta con el duque por cuestiones de dinero y Julieta se abre con Manuel sobre un antiguo amor. La cercanía entre ambos llega hasta un punto límite: están a punto de besarse.

Jueves 23 de abril – Capítulo 820

Manuel y Julieta intentan actuar con normalidad tras lo ocurrido en el hangar, pero ninguno consigue quitarse de la cabeza ese momento compartido. Martina pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita, y ese gesto vuelve a acercarlos, algo que despierta los celos de Adriano. Pía no cree que pueda recomponer su relación con Ricardo, mientras María y Carlo siguen en calma y hablan de su boda sin prisa. Sin embargo, cuando ella pregunta a su novio por Estefanía, él opta por ocultarle el pasado que comparten. Curro le confiesa a Martina que quiere marcharse de La Promesa, y Ángela escucha esas palabras con dolor. Martina le deja claro a la joven que, si alguien puede hacerle cambiar de idea, es ella. Mientras tanto, Lorenzo empieza a interesarse de forma lasciva por Estefanía, y Vera recibe una llamada de Cristóbal que termina llevándola al momento que más temía: encontrarse cara a cara con su padre.

Viernes 24 de abril – Capítulo 821

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Vera se reencuentra por fin con el duque de Carril, un momento muy esperado que puede cambiar por completo su situación en palacio. Mientras tanto, Estefanía empieza a flirtear con Samuel, aunque María interrumpe la escena. En el refugio, todos siguen volcados con la preparación de la visita de doña Pilarcita, pero Adriano, que está esforzándose más que nadie, empieza a encontrarse mal. Manuel propone a Julieta acompañarlo a hacer unos recados y ella acepta encantada, mientras Ricardo empieza a plantearse seriamente confesar ante la Guardia Civil. Lorenzo, por su parte, provoca a Curro con el asunto de los gemelos de ámbar y consigue sacarlo de quicio ante la inquietud de Alonso. Y cuando Ángela intenta acercarse a él, Curro le responde con frialdad. El capítulo se cierra con otra gran sorpresa: Pía presencia a escondidas un beso apasionado entre Leocadia y Cristóbal.