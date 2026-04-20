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Bronca en Honduras

Claudia Chacón revienta la barbacoa de 'Supervivientes' y la toma con Gerard y Nagore

La concursante estalló en pleno directo cuando Gerard eligió a Nagore Robles como una de las cinco personas que podían comerse el premio.

Bronca entre Claudia y Gerard en 'Supervivientes 2026'

Bronca entre Claudia y Gerard en 'Supervivientes 2026' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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La barbacoa que debía ser uno de los grandes premios de la semana en 'Supervivientes 2026' acabó convertida en una bronca monumental. La culpa la tuvo el dilema al que se enfrentó Gerard Arias después de ganar la ‘Batalla de Titanes’: elegir qué cinco compañeros comerían el banquete y cuáles tendrían que limitarse a cocinarlo. Y ahí fue donde estalló Claudia Chacón, que no soportó que Nagore Robles estuviera entre las elegidas.

Antes de llegar al conflicto, el premio ya había provocado una reacción enorme en la playa. Los concursantes descubrieron el banquete con los ojos vendados y la emoción fue inmediata. El propio Gerard, que lo vio antes que nadie, no daba crédito: “Dios santo lo que hay... hay para no pasar hambre durante mucho tiempo”.

El problema llegó con el reparto. Gerard fue entregando los tenedores a José Manuel Soto, Aratz, Borja y Maica, pero con el último hizo saltar todo por los aires al escoger a Nagore. Esa decisión fue la que Claudia no tragó. La concursante no entendió que Gerard premiara a una superviviente que lleva menos tiempo en Honduras que ella, y lo verbalizó sin filtros, acusándolo de “buscafamas” y dejando a Nagore en el centro de la diana.

La discusión no se quedó en una simple protesta. Claudia se calentó cada vez más, llegó a cargar también contra Nagore y acabó marchándose en pleno directo totalmente fuera de sí. La escena dejó a la vasca señalada sin apenas intervenir, aunque haciendo burla a su compañera por no haber sido elegida.

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Tras la prueba, durante la noche, Nagore desapareció de escena, mientras que María Lamela explicaba que no se encontraba bien tras haberse comido parte de la barbacoa. Era en ese momento cuando Claudia saltaba de nuevo, insinuando que se lo merecía después de las burlas que le había dedicado.

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