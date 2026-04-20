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Domingo 19 de abril

Audiencias TV ayer | 'Barrio Esperanza' arrasa en su estreno en La 1 y arrebata el liderazgo a 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La nueva serie de TVE se impone con claridad frente al reality y el resto de ofertas de la noche.

Mariona Terés y Sandra Barneda

Mariona Terés y Sandra Barneda / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

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Madrid
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La noche del domingo tuvo un claro protagonista. El estreno de la serie 'Barrio Esperanza' en La 1 se convirtió en lo más visto del prime time al firmar un 15,3% de cuota de pantalla y reunir a 1.611.000 espectadores de media, liderando con autoridad frente a sus competidores.

En Telecinco, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se mantuvo como una de las principales ofertas de la noche, aunque perdió fuelle respecto a la semana anterior. El programa alcanzó un 11,6% de share y 924.000 espectadores, cediendo un punto en comparación con su última entrega, mientras que en Antena 3, 'Una nueva vida' registró un 9,8% de cuota de pantalla y reunió a 954.000 espectadores, manteniéndose como alternativa sólida en la noche dominical.

Por su parte, en Cuatro, 'Cuarto milenio' firmó uno de sus mejores datos de la temporada al alcanzar un 7,2% de share y 779.000 espectadores, consolidando su buen rendimiento en la cadena, a la vez que en laSexta, 'Lo de Évole', con Loquillo como invitado, anotó un 6,4% de cuota de pantalla y congregó a 798.000 espectadores.

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