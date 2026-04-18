Audiencias TV, ayer | 'Tu cara me suena' revalida el éxito de su estreno y Cuatro planta cara a 'De viernes', que se desinfla con Ylenia Padilla y Jessica Bueno

'Tu cara me suena' se mantiene imbatible en la segunda gala de su temporada 13. Tras un arranque excepcional la semana pasada, el talent musical de Antena 3 presentado por Manel Fuentes logró este viernes 17 de abril captar la atención de 1.589.000 espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla, tan solo cuatro décimas menos que el día de su estreno.

Por su parte, 'De viernes' perdió seguimiento con respecto a hace 7 días pese a la esperada entrevista a Ylenia Padilla en plató, que junto a Jessica Bueno anotó un 10,5% de share durante sus más de cuatro horas de duración. El magacín de corazón conducido por Bea Archidona y Santi Acosta contó con 825.000 espectadores.

En pleno prime time, Cuatro dio la sorpresa con la película 'The equalizer 3', que alcanzó un destacado 10.4% de share y 1.009.000 seguidores, siendo segunda opción de la franja por delante de Telecinco y ganando a la cinta emitida por La 1 de TVE, 'El puente de los espías', que se tuvo que conformar con un 7.1% de share y una media de 713.000 espectadores. En último lugar quedó laSexta con una nueva entrega de 'Equipo de investigación’ (5% de cuota de mercado y 522.000 fieles).

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En lo que respecta al daytime, destaca que Silvia Intxaurrondo volvió a imponer su ley en la franja matinal, con un potente 20,1% de share y 401.000 espectadores. Junto a 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González (16,6% y 471.000 personas), mantienen un sólido liderazgo que no deja opción a las cadenas privadas.