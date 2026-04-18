Audiencias 17/04/26
Audiencias TV, ayer | 'Tu cara me suena' revalida el éxito de su estreno y Cuatro planta cara a 'De viernes', que se desinfla con Ylenia Padilla y Jessica Bueno
El talent musical de Antena 3 domina la noche con claridad, mientras que las dos cadenas de Mediaset pugnan pos la segunda plaza en horario de máxima audiencia.
'Tu cara me suena' se mantiene imbatible en la segunda gala de su temporada 13. Tras un arranque excepcional la semana pasada, el talent musical de Antena 3 presentado por Manel Fuentes logró este viernes 17 de abril captar la atención de 1.589.000 espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla, tan solo cuatro décimas menos que el día de su estreno.
Por su parte, 'De viernes' perdió seguimiento con respecto a hace 7 días pese a la esperada entrevista a Ylenia Padilla en plató, que junto a Jessica Bueno anotó un 10,5% de share durante sus más de cuatro horas de duración. El magacín de corazón conducido por Bea Archidona y Santi Acosta contó con 825.000 espectadores.
En pleno prime time, Cuatro dio la sorpresa con la película 'The equalizer 3', que alcanzó un destacado 10.4% de share y 1.009.000 seguidores, siendo segunda opción de la franja por delante de Telecinco y ganando a la cinta emitida por La 1 de TVE, 'El puente de los espías', que se tuvo que conformar con un 7.1% de share y una media de 713.000 espectadores. En último lugar quedó laSexta con una nueva entrega de 'Equipo de investigación’ (5% de cuota de mercado y 522.000 fieles).
En lo que respecta al daytime, destaca que Silvia Intxaurrondo volvió a imponer su ley en la franja matinal, con un potente 20,1% de share y 401.000 espectadores. Junto a 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González (16,6% y 471.000 personas), mantienen un sólido liderazgo que no deja opción a las cadenas privadas.
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