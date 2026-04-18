La 1 se vuelca con la escuela pública y estrena 'Barrio Esperanza', su nueva serie, en la noche más inesperada

La 1 estrena este domingo, 19 de abril, 'Barrio Esperanza', una de sus nuevas apuestas de ficción, una serie ambientada en un colegio público que quiere mezclar comedia, emoción y mirada social. La historia gira alrededor de Esperanza, una mujer que sale de prisión después de ocho años y decide reconstruir su vida regresando al lugar donde creció para retomar el sueño que dejó pendiente: convertirse en maestra.

Ese punto de partida sitúa a la protagonista en una posición especialmente delicada. No solo tendrá que incorporarse al CEIP Barrio Esperanza, sino también enfrentarse a los prejuicios del entorno, a la desconfianza del claustro y a un pasado que sigue muy presente en el barrio. La serie plantea así una historia de reinserción, pero también de vocación, porque lo que mueve a Esperanza no es únicamente rehacer su vida, sino ayudar a otros niños a no repetir errores como los suyos.

Mariona Terés encabeza el reparto con el papel de esa mujer que intenta empezar de nuevo. A su alrededor se mueve un elenco muy coral: Alejo Sauras interpreta a Jero, el director del centro; Ana Jara da vida a Claudia, una profesora idealista; Mariano Peña encarna a Don Antonio, un maestro de la vieja escuela; Guillermo Campra es Manu, el profesor de gimnasia; y Laura de la Uz interpreta a Fátima, una docente cubana sin filtros. Junto a ellos aparecen también personajes como el conserje de toda la vida, la responsable de cocina, el presidente del AMPA y varios alumnos con tramas muy marcadas.

Uno de los principales aciertos de la serie está precisamente en ese ecosistema. 'Barrio Esperanza' no se limita a contar la llegada de una nueva profesora, sino que utiliza el colegio como reflejo de un barrio entero. Ahí conviven docentes quemados y docentes vocacionales, niños con miedo, familias rotas, expectativas desmedidas y conflictos cotidianos que convierten el aula en una pequeña radiografía social.

El primer capítulo ya deja clara esa línea. Tras salir de prisión, Esperanza llega al colegio con entusiasmo, pero enseguida choca con el rechazo inicial de parte del centro y con una clase de alumnos imprevisible. A la vez, se reencuentra con figuras clave de su vida, como Josete, su amor de juventud, su madre Juana y Lucho, su exnovio. Es decir, su nueva vida arranca en el mismo lugar en el que nació buena parte del dolor que ahora intenta dejar atrás.

La serie está creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas y producida por Globomedia en asociación con RTVE. En la producción ejecutiva figuran, además de sus creadores, María José Rodríguez y Javier Méndez. La dirección corre a cargo de Sandra Gallego e Iñaki Peñafiel, mientras que el equipo de guion se completa con Raquel Haro, Abraham Sastre, Marta Sánchez, Javier Reguilón, Raúl Díaz y Aurora Parrilla. La cabecera contará, además, con una canción interpretada por María Peláe.

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'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista, y esa parece ser la clave de su propuesta: abordar temas duros sin perder ligereza, hablar de educación pública y de desigualdad sin caer en el drama solemne, y convertir el colegio en el corazón emocional de una historia muy pegada al día a día.