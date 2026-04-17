Roberto Leal: "No me pierdo cosas importantes de mis hijos porque eso sí que no me lo puedo perder"

Roberto Leal atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera mientras sigue al frente de algunos de los formatos más potentes de la televisión. Presentador de 'Pasapalabra' y 'El desafío', imagen de la marca Oral B y también volcado en nuevos proyectos junto a su productora, el comunicador sevillano repasa en esta entrevista su buen momento profesional, su faceta más familiar, la relación con su madre tras trabajar juntos y la importancia de mantener los pies en la tierra en una profesión tan expuesta como la suya.

YOTELE. Un año más como embajador de Oral B, ¿no?

ROBERTO LEAL. Sí, segundo año con la familia de Oral-B. Encantado porque ser embajador de una marca como esta, que tiene que ver con la salud bucal y con el cuidado, es un honor y una alegría.

YOTELE. Tú tienes muy buenos dientes, además.

ROBERTO LEAL. Hombre, los tengo todos, de momento. Son todos míos.

YOTELE. Tú eres generación de brackets.

ROBERTO LEAL. Sí, sí. Yo he tenido brackets en mi adolescencia.

YOTELE. La sonrisa también abre puertas, ¿no?

ROBERTO LEAL. No sé si me las ha abierto, pero creo que eso tiene más que ver con la actitud. Yo soy una persona bastante alegre, o trato de serlo. Tengo días malos, como cualquiera, pero creo que al final, como decía también Jesús, una sonrisa como tarjeta de visita, de entrada, no sé si te abre muchas puertas, pero a la persona que tienes delante seguramente se lo pone más fácil para que podamos conectar.

YOTELE. Tú dices que es una de tus armas de conquista.

ROBERTO LEAL. Creo que es algo innato, que no busco, porque tampoco me gustan a mí las sonrisas estas ancladas, de mentira, todo el rato, porque no son de verdad. Creo que la sonrisa tiene que ir acompañada de algo puro y tiene mucho que ver con la mirada. Pero sí, evidentemente, creo que a lo mejor mucha gente dice: “Es una persona muy alegre”. Me lo dicen como un atributo y para mí es algo que me sale natural, que quizás lo heredé de mi madre. Y ojalá siempre se me reconozca por eso.

YOTELE. ¿Qué te pone a ti la sonrisa hoy en día, Roberto?

ROBERTO LEAL. Muchas cosas. Yo tengo días malos, como todos. Lo que pasa es que muchas veces los que trabajamos en televisión parece que no nos podemos permitir aparentar que estamos mal. Pero sí, yo puedo tener un cabreo, puedo estar enfermo, puedo estar mal, y aun así la sonrisa sale.

YOTELE. ¿Te cabreas mucho?

ROBERTO LEAL. Hombre, no me cabreo mucho, pero tengo carácter también. No soy Papá Noel.

YOTELE. ¿Cuánto has sufrido con los concursantes de 'Pasapalabra'?

ROBERTO LEAL. Mira, el único sufrimiento para mí, si es que se le puede llamar así, porque no deja de ser un programa de entretenimiento, mi pena es cuando se van. Cuando ya has cogido tanto cariño a los dos y uno de los dos se lleva el bote y el otro no, tienes que intentar darle todo el cariño del mundo, sobre todo a esa persona que se va sin el bote por el que ha estado peleando. Ahí sí que se te queda una sensación de vacío.

YOTELE. ¿Y cuando lloran, qué haces?

ROBERTO LEAL. Pues trato de abrazarlo y de decir: “Oye, al final esto es un programa de entretenimiento”. Nos lo llevamos muchas veces a lo personal, de “Dios mío, yo quería que ganara este o el otro”, y me parece bien, pero no deja de ser entretenimiento. Cuando lloran, normalmente lloran de emoción o de rabia, pero es algo puntual. Luego se van a casa y la vida sigue.

YOTELE. ¿Y hoy cuál es tu mayor motivo para sufrir?

ROBERTO LEAL. Mi familia, mis hijos, y tener trabajo. Y, afortunadamente, que vaya bien en los programas en los que estoy.

YOTELE. Creo que poca gente sabe lo duro que es ser concursante de 'Pasapalabra', lo que estudian.

ROBERTO LEAL. Creo que últimamente se está contando más, porque 'Pasapalabra' tiene 26 años y antes no había redes sociales con el poder que tienen hoy. Ahora cualquier concursante puede contar su experiencia y transmitir el esfuerzo que hay detrás. Son concursantes profesionales, esto es casi una profesión barra oposición. Tienen que estudiar muchísimo, porque si no, no se lo llevan.

YOTELE. ¿Cómo has disfrutado más: con tu madre, con 'El desafío', con 'Pasapalabra'?

ROBERTO LEAL. Son disfrutes diferentes. 'Pasapalabra' y 'El desafío' me parecen dos regalos, porque son dos programas que van muy bien. Y sobre todo 'Pasapalabra', que es un símbolo, un icono de la televisión. Yo tengo la suerte de estar ahora ahí. Pero lo de mi madre es diferente. Mi madre ha sido increíble. Yo creo que ella ya no vive una segunda juventud, sino una tercera. Y ojalá hubiese más temporadas.

YOTELE. Empiezas ahora 'El desafío' también, ¿no?

ROBERTO LEAL. Sí, estamos en ello ya.

YOTELE. ¿Y tu madre te sigue regañando? ¿Cómo ha sido ese rodaje?

ROBERTO LEAL. Mi madre me sigue… claro. Ella me conoce. Yo para ella no soy el Roberto Leal de la tele, soy su hijo, su Robe. Y a Robe lo conoce perfectamente. Entonces, cuando me tiene que decir algo o meterme un pellizco, me lo mete igual que cuando tenía 12 años.

YOTELE. Te va muy bien desde hace muchos años, eres simpático, además es verdad, y encima eres guapo, pero no eres nada creído.

ROBERTO LEAL. Madre mía. Después de esto me lo voy a tener que quitar de encima. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que yo he tenido todos los complementos que se podían tener. He llevado gafas, he tenido brackets, he pesado más o menos… nunca le he dado demasiada importancia a eso.

YOTELE. Pues estás ahora en tu mejor momento.

ROBERTO LEAL. Si eso lo dice la gente, me parece muy bien, porque viene bien. El tema de las canas en el hombre parece que funciona. Pero como nunca le he dado mucha importancia, y la persona ha sido la misma, creo que he sido fiel un poco a lo que era.

YOTELE. ¿Te sentiste patito feo alguna vez?

ROBERTO LEAL. No, tampoco eso. Pero evidentemente sí tuve una etapa adolescente en la que todo lo que se podía tener en una cara, yo lo tenía.

YOTELE. ¿Pero sufriste bullying en el colegio?

ROBERTO LEAL. No, no. Podría haber pasado, pero en mi caso no.

YOTELE. ¿Por qué ahora robas más corazones?

ROBERTO LEAL. Pues no lo sé. A mí los corazones que me interesó robar ya los robé. Los demás son likes en redes sociales y otro tipo de corazoncitos. Pero bueno, a ver, a cualquiera le gusta que le digan: “Qué mono estás” o “qué bien te queda esto”. A todo el mundo le gusta gustar.

YOTELE. Lo que siempre se pregunta a las mujeres: ¿cómo concilias tu vida con tu familia? Porque estás todo el día metido en Atresmedia.

ROBERTO LEAL. Realmente no es así. Yo salgo en muchos programas de Atresmedia o he llegado a estar en 'El desafío', en 'Pasapalabra' y luego también con el programa de mi madre, y hubo un momento en que parecía que estaba todo el día allí. Pero son programas que se graban en etapas diferentes del año. 'Pasapalabra' o 'El desafío' se graban en uno o dos días. No estoy todo el día metido en Antena 3.

Y luego mi mujer se dedica a lo mismo que yo. Tenemos mi productora, la suya. Ella es la jefa, como yo digo. Y lo que hacemos es intentar conciliar al máximo, y creo que lo estamos consiguiendo. No me pierdo cosas importantes de mis hijos, porque eso sí que no me lo puedo perder.

YOTELE. ¿Vas a las tutorías de tus hijos?

ROBERTO LEAL. Hombre, mira, mañana tengo una. A las dos de la tarde, de mi Lola.

YOTELE. Lo decíamos por eso, por conciliar.

ROBERTO LEAL. Claro. Antes no era así, porque se vivía de otra manera y la sociedad era otra. Pero yo ahora me preocupo por esas cosas. Si puedo ir a una tutoría, voy. Si me coincide con una grabación, no puedo. Pero sí, creo que es algo en lo que tenemos que estar tanto el padre como la madre.

YOTELE. Te va muy bien profesionalmente. ¿Tienes en mente algún programa que te gustaría hacer?

ROBERTO LEAL. Pues mira, no me planteo ahora mismo la vida a medio plazo dentro de la tele. Afortunadamente van bien los programas y con esto nunca se sabe. Tampoco pienso en “el día de mañana me gustaría…”. Lo que llegue, bueno será. Y si puedo elegir en algún momento, bendito sea, pero ahora estoy feliz.

YOTELE. Tu madre quiere repetir, ¿no?

ROBERTO LEAL. Mi madre, cuando grabamos cuatro programas, dijo: “A mí esto se me ha hecho corto, me ha parecido poco”. Y luego me dijo: “Tú no lo puedes hablar con los de la tele?”. Y le dije: “No te preocupes, que ya lo hablaré yo”.

YOTELE. Te va muy bien. ¿En qué inviertes tú?

ROBERTO LEAL. Sobre todo trato de invertir en el futuro de mis hijos. Tengo ahorros pensando en ellos. Y realmente, bueno, sí, tengo mi casa y otra en Sevilla, donde vive mi hermana. Pero tampoco me estoy metiendo en nada que no controle.

Lo que sí estoy haciendo mucho es formarme, porque creo que es importante. Un consejo que me dio mi madre en su día fue: “Guarda para cuando no haya”. Está bien guardar, pero también saber dónde colocar el dinero. Porque si te equivocas, te puedes arrepentir.

YOTELE. ¿Te estás formando en temas inmobiliarios?

ROBERTO LEAL. No, leyendo muchísimo. Creo que en este país, cuando somos jóvenes, no hemos tenido educación financiera. No sabemos cómo colocar nuestros ahorros ni cómo leer una nómina. Y eso es importante, porque al final es nuestro futuro.

YOTELE. Que no te engañe un representante, como ha pasado con tantos artistas.

ROBERTO LEAL. Yo con mi representante tengo mucha suerte. Pero sobre todo que no te engañes a ti mismo. Que sepas lo que tienes, qué hace la inflación con tu dinero si lo dejas parado, y a partir de ahí decidir qué haces, siempre asesorado por profesionales.

YOTELE. ¿Qué edad tienen tus hijos?

ROBERTO LEAL. Lola tiene ocho, va a cumplir nueve en julio, y Leo acaba de cumplir cinco en febrero.

YOTELE. ¿Quién engaña más o quién es más estricto?

ROBERTO LEAL. ¿De ellos dos?

YOTELE. No, de vosotros.

ROBERTO LEAL. Ah, soy yo. Soy yo.

YOTELE. ¿Eres el malo de la pareja?

ROBERTO LEAL. No, no hay ningún malo. Pero sí que es verdad que por mi manera de ser, a la hora de decir las cosas, soy más de marcar. Les digo: “Oye, esto tiene que ser así”. Siempre sabiendo que son niños, claro. Pero sí, ahí quizá soy yo más firme, aunque la madre también, por supuesto.

YOTELE. ¿Más bebés o ya con dos se acaba?

ROBERTO LEAL. No, no, no. Ya lo conté hace cinco años.

YOTELE. Bueno, pero podéis cambiar de idea.

ROBERTO LEAL. No. Estoy feliz como estoy y disfrutando ahora que ya han salido de esa etapa.

YOTELE. ¿Y a tu madre le gusta ejercer de abuela?

ROBERTO LEAL. Le encanta. Lo que pasa es que vive en Sevilla. A ella le gustaría vivir más cerca, pero cuando viene se desvive. Y yo me alegro también, porque nosotros somos unos padrazos, pero también nos viene bien que de vez en cuando la abuela o los abuelos, que viven en Barcelona, vengan y compartamos.

YOTELE. Las redes sociales son una preocupación con los niños. Vais a vivir una etapa complicada.

ROBERTO LEAL. Por supuesto. Un control parental importantísimo y, sobre todo, mucha información. Pero información de la buena. Que sepan dónde se están metiendo y que los padres sepamos y compartamos con ellos por dónde navegan.

También creo que es imposible decir: “Mi niño no va a coger un móvil en la vida”. Los míos, con la edad que tienen, no lo tienen. Pero el día que lo tengan, intentaré estar con ellos y compartir lo máximo posible. Y si quieren irse por otro camino, casi será imposible evitarlo del todo. Pero claro que hay que tener un control.

YOTELE. Te hago la pregunta de 'El desafío'.

ROBERTO LEAL. Ya sabéis que no os puedo adelantar nada porque estamos en plena grabación. Ya sabéis el casting, y a partir de ahí solo os puedo decir que es muy competitivo, que es verdad que es algo que se repite cada temporada, pero aquí el perfil es muy parecido: gente muy entregada. Y os va a gustar, es un temporadón. No os puedo adelantar nada porque me tiran de las orejas.

YOTELE. ¿Tu productora cómo va? ¿Con cuántos proyectos estáis?

ROBERTO LEAL. Bien. Aparte de los proyectos de televisión que tenemos, está el programa de mi madre, que ojalá renovemos, porque a mí me encantaría. Ahí vamos. Después también trabajamos como agencia. Bien, la verdad, felices.

No son grandísimos proyectos, más allá del de mi madre, que es muy bonito, o algún programa que hemos tenido para Canal Sur o Telemadrid, pero seguimos produciendo.

YOTELE. ¿Has generado pérdidas alguna vez?

ROBERTO LEAL. De momento no. Yo, en el momento en que genere pérdidas, cierro. Tengo eso muy claro.

YOTELE. ¿Te ves más de productor en el futuro que de presentador?

ROBERTO LEAL. Es muy difícil. También ser productor no es dar un pasito atrás y colocarte detrás de una cámara. Hay que tener dinero para dar el primer paso, luego estar avalado por créditos y saber cómo hacerlo. Y no equivocarte con los proyectos, porque te puedes meter en un berenjenal que no te corresponde. Pero para mí está siendo un aprendizaje muy bonito.

YOTELE. ¿Qué presentador te gustaría fichar para un programa con tu productora?

ROBERTO LEAL. Buena pregunta. No te digo que no lo haya intentado, porque todavía no lo he movido, pero me encantaría un amigo como José Yélamo. Creo que tiene un potencial increíble. Presenta 'laSexta Xplica', pero tiene un vis de entretenimiento brutal. Creo que se vio algo en 'El desafío', pero sé que él tiene ahí algo de “me gustaría hacer otras cosas también”.

YOTELE. ¿Y una mujer?

ROBERTO LEAL. Eva González me parece de las mejores, además es muy amiga mía. Y Eva Soriano me divierte muchísimo. Creo que cualquier proyecto con ella sería muy divertido.

YOTELE. Tú eres de los presentadores jóvenes, entre comillas, porque los demás tienen 60 y muchos. Eres la cara más nueva de la tele.

ROBERTO LEAL. Pero eso se está haciendo ahora. Algo que no se hacía cuando yo empecé y que ahora sí se hace dentro de las propias televisiones: muchos cursos de formación. Hay mucho chaval joven que pasa por el plató de 'Pasapalabra', que se pone delante, que vive desde muy jovencito lo que es un plató, cómo funciona la tele por dentro. Eso es fundamental.

Y también te digo una cosa: llega un momento en que el presentador tiene que saber que hay gente joven empujando y que a lo mejor es su momento de hacer otras cosas. No digo retirarse, porque eso ya lo dirá la audiencia o uno mismo, pero creo que hay que ser consciente de que hay gente muy válida y hay que darle oportunidades. Yo fui uno de los afortunados a los que se las dieron en su día.

YOTELE. ¿Quién te la dio?

ROBERTO LEAL. En Televisión Española, en su día. Pero realmente esto viene desde muy arriba. A mí cuando me llaman, me llaman de la productora. No sé quién me señaló con el dedo exactamente. Pero aquellas personas que me dieron la oportunidad… yo siempre me acordaré de ese momento en el que alguien pensó en mí para un 'España Directo', para un 'Operación Triunfo', para un 'Pasapalabra' o para 'El desafío'. Porque no depende de ti, depende de que alguien diga: “Venga, échale”.

YOTELE. ¿Serías capaz de participar en 'El desafío'? ¿Qué sería lo peor para ti?

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ROBERTO LEAL. Lo he dicho algunas veces: para mí la apnea. No puedo con la apnea. Ya habéis visto que yo hablo rapidísimo, sin respirar, pero si tuviese que meterme ahí y aguantar más de un minuto y pico, veo los demonios. Me da mucho miedo. No sé por qué, pero además veo que no hay necesidad de aguantar la respiración.