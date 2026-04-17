Pedro Sánchez se suma a la fiesta de ‘El Intermedio’ por sus 20 años con un mensaje directo a Wyoming: "A este paso celebramos los 25 años, tú en la tele y yo en la Moncloa"

Pedro Sánchez también quiso estar presente en la celebración del 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que tuvo lugar ayer, jueves 16 de abril, en el mítico Florida Park de Madrid. El presidente del Gobierno envió un mensaje al programa de laSexta y lo hizo con un tono muy cercano, mezclando humor, referencias a la actualidad y varios guiños directos a Wyoming.

Su intervención arrancó con una pulla a la repercusión que han tenido sus gafas durante los últimos días, especialmente tras su viaje a China. Sánchez comenzó así: “Menudo baño de realidad para Wyoming. Acabo de ver el análisis sobre las gafas inteligentes que llevé estos días durante mi viaje a China. Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas. Aquí tengo otras, de otro modelo, pero no las voy a enseñar ahora. Eso para un vídeo de Tik Tok”.

A continuación, el presidente quiso cortar cualquier comparación estética que se hubiera hecho sobre su imagen y bromeó con el actor estadounidense: “Y aunque os lo agradezco, es falso. Estoy muy lejos de parecerme a George Clooney. Ya me gustaría. Entre otras cosas, porque a mí solamente me dan agua”.

Después, Pedro Sánchez giró el foco hacia Wyoming y elogió su estilo, aludiendo al look con tirantes que luce el presentador en cada programa, y que el propio presidente había imitado para el vídeo: “La verdad, aquí el que marca tendencia eres tú, y como verás, yo te sigo. Estaré atento a tus próximos looks a ver con qué nos sorprendes y cómo te puedo copiar”.

El mensaje terminaba ya con una felicitación directa al programa y una frase final que fue la más comentada de toda su intervención: “Así que nada, querido Wyoming, a todo el equipo de ‘El Intermedio’. Os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo, celebramos juntos los 25 años de ‘El Intermedio’: tú en la tele y yo en la Moncloa”.

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Con este saludo, Pedro Sánchez se unió a la larga lista de rostros que han querido felicitar a ‘El Intermedio’ por sus dos décadas en antena. Y lo hizo, además, manteniendo el tono entre institucional y cómplice que tan bien encaja con el universo del programa de Wyoming.