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Jueves 16 de abril

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' arrasa con su gala 7 mientras 'El Intermedio' firma un gran dato por su 20 aniversario

Telecinco lidera con claridad el prime time, laSexta destaca con su especial y Antena 3 domina el access.

'Supervivientes' y 'El intermedio'

'Supervivientes' y 'El intermedio' / Telecinco/laSexta

Redacción Yotele

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Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del jueves volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' firmó un sólido 16,6% de cuota de pantalla y 970.000 espectadores, liderando con claridad su franja de emisión frente al resto de ofertas. En Antena 3, el final de 'Perdiendo el juicio' se despidió con un 8,1% de share y 676.000 espectadores, mientras que La 1 apostó por cine con 'Un lío de millones', que alcanzó un 9,4% de cuota y 736.000 espectadores.

Uno de los datos destacados de la noche lo firmó laSexta. El especial 20 aniversario de 'El Intermedio' logró un 10,2% de share y reunió a 1.128.000 espectadores, mientras que en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar con un 8,9% de cuota de pantalla y 664.000 espectadores.

En el access prime time, Antena 3 lideró con 'El Hormiguero'. La visita de Marta Díaz y Grefg llevó al programa hasta un 13,6% de share y 1.598.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' cerró la semana con un 10,2% de cuota y 1.190.000 espectadores.

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