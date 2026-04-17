Adrián Rodríguez, detenido tras un altercado: se enfrenta al equipo de 'Y ahora Sonsoles' y termina interviniendo la policía

Adrián Rodríguez atraviesa un momento muy delicado. El actor, conocido por trabajos como ‘Los Serrano’ o ‘Física o Química’, fue localizado este miércoles en la estación María Zambrano de Málaga después de alrededor de 48 horas sin contacto con su entorno, y acabó siendo detenido tras un altercado con un equipo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Las imágenes emitidas por el programa de Antena 3 muestran a Rodríguez muy alterado mientras pide al cámara que deje de grabar: "¡Qué bajes la puta cámara, tio!". Tal y como se puede ver en el vídeo difundido por el espacio, el actor terminó golpeando la cámara, lo que provocó la intervención de los agentes que estaban junto a él en la estación. Después, fue trasladado por la policía para tratar de calmar la situación.

La preocupación alrededor del actor venía creciendo desde el lunes, cuando publicó y borró poco después un mensaje en redes en el que decía necesitar ayuda y afirmaba que su expareja lo había dejado “en la calle”. Su entorno perdió entonces el contacto con él. Su ex, Nayara, sostuvo después que fue él quien decidió marcharse y que antes se había producido una fuerte discusión en la que incluso tuvo que intervenir la policía.

En el programa también intervino su padre, Antonio Rodríguez, muy afectado por lo ocurrido. “Esto me supera”, dijo al ver las imágenes, antes de añadir: “Le veo fuera de sí”. Ya el día anterior había expresado su temor a una posible recaída y llegó a afirmar: “Si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir”.

Todo esto sucede apenas semanas después de que Adrián Rodríguez reapareciera públicamente para hablar de su proceso de recuperación de las adicciones. El actor había salido de un centro de desintoxicación meses atrás y llegó a explicar que las recaídas le estaban enseñando “a dónde no quiero volver”, aunque su padre siempre consideró prematuro que abandonara el tratamiento.

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El episodio de Málaga vuelve así a situar al actor en el centro de la preocupación mediática y familiar, en un contexto especialmente sensible por sus antecedentes recientes y por el estado de nerviosismo que mostró durante su localización y su trato con el equipo del programa de Antena 3.