Quién es Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, cuñada de Cristiano Ronaldo y ganadora de 'Top Chef'

Ivana Rodríguez llevaba años siendo un rostro reconocible para quienes siguen de cerca a Georgina Rodríguez, pero su perfil público ya no se explica solo por ese vínculo familiar. Es hermana de la protagonista de ‘Soy Georgina’ y, por tanto, cuñada de Cristiano Ronaldo, una relación que la ha situado muchas veces cerca del foco mediático internacional. Aun así, en los últimos meses ha empezado a ocupar un espacio propio, especialmente tras su paso por ‘Top Chef: Dulces y famosos’.

Su nombre empezó a sonar con más fuerza para el gran público gracias a ‘Soy Georgina’, el docurreality de Netflix centrado en la vida de Georgina Rodríguez. Aunque la serie gira alrededor de la pareja de Cristiano Ronaldo, Ivana ha ido apareciendo como una de las personas más cercanas de su entorno, formando parte de ese círculo íntimo y familiar que el formato ha mostrado en varias etapas de la vida de la influencer. Además, Ivana no solo participó delante de las cámaras del reality, sino que formó parte del equipo técnico en la segunda entrega del reality de Netflix, controlando los contenidos del propio espacio de telerrealidad.

Ese escaparate le permitió dejar ver una faceta más cotidiana y menos glamurosa, muy vinculada a la vida familiar y al papel de apoyo que ocupa junto a su hermana. De hecho, buena parte del interés que ha despertado Ivana en estos años nace precisamente de ahí: de presentarse como una figura muy cercana dentro de un universo tan mediatizado como el de Georgina y Cristiano.

Si salto ha terminado de consolidarse ahora con ‘Top Chef: Dulces y famosos’. Ivana se proclamó ganadora de la primera edición del formato de RTVE y lo hizo imponiéndose en la final a Roi Méndez, después de que Belén Esteban se quedara a las puertas del último duelo. En el momento del veredicto, dejó además una frase muy significativa sobre cómo vive esta nueva etapa: “Soy la hermana de Georgina, cuñada de Cristiano Ronaldo, pero también Ivana”.

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Así, Ivana Rodríguez entra en una nueva fase pública. Primero fue una presencia reconocible en ‘Soy Georgina’; ahora, además, ya tiene un título propio en televisión: ya no es solo la hermana de Georgina o la cuñada de Cristiano, sino también la ganadora de ‘Top Chef: Dulces y famosos’.