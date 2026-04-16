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Desenmascarados en 'Mask Singer' ayer: ¿Qué leyenda del tenis y actor ganador de un Goya se escondían detrás de Fregona y Caracol?
La segunda gala de la quinta edición de Antena 3 descubrió a Martina Navrátilová bajo Fregona y a Salva Reina detrás de Caracol
'Mask Singer' volvió a dejar anoche dos revelaciones potentes en Antena 3. La segunda gala de la nueva edición resolvió las identidades de Fregona y Caracol, dos máscaras que habían despistado por completo al equipo de investigadores y que terminaron escondiendo a dos perfiles muy distintos, pero igual de reconocibles: una leyenda del tenis mundial y un actor español recién premiado con un Goya.
La gran sorpresa internacional de la noche llegó con Fregona. A pesar del despiste, sugiriendo nombres como Brooke Shields o Serena Williams, que no iba desencaminado, bajo esa máscara estaba Martina Navrátilová, una de las tenistas más importantes de la historia, cuya presencia en el formato fue presentada como otro de los grandes golpes de esta edición. Su desenmascaramiento mantuvo la línea de la edición, que ya había arrancado la temporada apostando por nombres muy conocidos fuera de España, como el de la modelo australiana Elle MacPherson o el futbolista alemán Bernd Schuster.
La extenista sorprendió además por el tono con el que se tomó su paso por el concurso: "Yo podría ganarle a Rafa Nadal si él llevara ese mismo disfraz", comentando también que nunca había visto la versión española del programa, pero que la americana le había gustado.
La segunda máscara de la noche fue Caracol, que tampoco fue descubierto por el panel de investigadores. Tras lanzar nombres como Dani Rovira o Florentino Fernández, el que finalmente salió al quitarse la máscara fue Salva Reina. El actor, que recientemente ha ganado un Goya, dejó descolocado al plató con un desenmascaramiento que nadie vio venir y reforzó así el perfil imprevisible del casting de esta quinta edición.
Con Martina Navrátilová y Salva Reina, 'Mask Singer' firma así una segunda gala muy bien armada en términos de sorpresa: un gran nombre internacional del deporte y un rostro muy popular del audiovisual español. Una combinación que vuelve a demostrar por dónde quiere moverse el formato esta temporada, con grandes nombres para sorprender al público.
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