Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' se mantiene líder frente a la final de 'Top Chef' y el especial de 'First Dates', mientras 'El tiempo justo' marca máximo histórico en la tarde de Telecinco

La noche del miércoles volvió a caer del lado de Antena 3. 'Mask Singer' se mantuvo como la opción más vista de su franja en su segunda semana al firmar un 12,3% de cuota de pantalla y 831.000 espectadores, consolidando su liderazgo en el prime time.

En La 1, la gran final de 'Top Chef' cerró temporada con un 9,7% de share y 616.000 espectadores, quedándose por detrás de la oferta de Antena 3. Por su parte, en Telecinco, 'First Dates Gourmet' alcanzó un 9% de cuota y 589.000 espectadores, mientras que 'Ex: La vida después' mejoró sus resultados en Cuatro al firmar un 5,5% de share y 439.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con claridad en Antena 3 gracias a la visita de Pablo Alborán, anotando un 11,9% de share y 1.511.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 8% de cuota y 1.017.000 espectadores. Ambos se vieron afectados por el partido del Real Madrid en Champions, que firmó un 11,6% en canales de pago.

En Telecinco, 'La isla de las tentaciones' se mantuvo en el access con un 9% de share y 1.131.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, 'Horizonte' registró un 6,2% de cuota y 784.000 espectadores.

Más allá del prime time, Telecinco logró un récord histórico en la tarde con 'El tiempo justo', que alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla y 806.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.017.000 (8%)

Top Chef. Dulces y famosos: 616.000 (9,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.511.000 (11,9%)

Mask Singer: 831.000 (12,3%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.131.000 (9%)

First dates Gourmet: 589.000 (9%)

laSexta

El intermedio: 865.000 (6,8%)

El objetivo: 314.000 (5%)

Cuatro

First dates: 408.000 (3,6%)

Horizonte: 784.000 (6,2%)

Ex. La vida después: 439.000 (5,5%)

La 2

Cifras y letras: 476.000 (4,1%)

Cifras y letras: 727.000 (5,7%)

Captcha, no soy un robot: 246.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

Top Chef. Dulces y famosos: 152.000 (7,9%)

Antena 3

Mask Singer: Detrás de la máscara: 285.000 (9,2%)

Mask Singer: 130.000 (6,6%)

Telecinco

Supervivientes. Diario: 235.000 (9%)

laSexta

Equipo de investigación: 86.000 (4,6%)

Cuatro

Ex. La vida después: 118.000 (3,2%)

Mis raíces: 78.000 (4,1%)

La 2

Los secretos sexuales de Hitler: 113.000 (1,9%)

Los secretos sexuales de Hitler: 86.000 (2,4%)

Conciertos Radio 3: 34.000 (1,5%)

Ruralitas: 25.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 859.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 825.000 (11,9%)

La Promesa: 827.000 (12,2%)

Malas lenguas: 713.000 (9,6%)

Aquí la Tierra: 1.117.000 (12,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.209.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 632.000 (9%)

Pasapalabra: 1.661.000 (18,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 806.000 (10,3%)

El diario de Jorge: 725.000 (10,6%)

¡Allá tú!: 803.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 492.000 (5,9%)

Más vale tarde: 422.000 (6,1%)

laSexta clave: 440.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 495.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 335.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 575.000 (6,3%)

Grandes documentales: 305.000 (3,9%)

Malas lenguas: 494.000 (7,2%)

Sukha: 146.000 (2%)

Trivial Pursuit: 223.000 (2,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 403.000 (20,2%)

Mañaneros 360: 500.000 (17,3%)

Mañaneros 360: 997.000 (12,8%)

Antena 3

Espejo público: 311.000 (12,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 704.000 (15,9%)

La ruleta de la suerte: 1.522.000 (21,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 157.000 (8,6%)

El programa de AR: 245.000 (10,9%)

Vamos a ver: 334.000 (10,7%)

El precio justo: 619.000 (9,6%)

laSexta

Aruser@s: 298.000 (13,5%)

Al rojo vivo: 308.000 (8,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 33.000 (2,6%)

Alerta cobra: 27.000 (1,5%)

Alerta cobra: 41.000 (2,1%)

En boca de todos: 205.000 (7%)

La 2

Flash moda: 14.000 (0,9%)

Los leones mandan: 20.000 (1%)

Página2: 12.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 16.000 (0,7%)

La aventura del saber: 15.000 (0,6%)

Rico rico, el documental: 31.000 (1,3%)

El western de La 2 “La justicia de los forajidos”: 70.000 (2,5%)

El cazador: 92.000 (1,7%)

El cazador: 188.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.175.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.527.000 (16,4%)

Informativos Telecinco 15h: 845.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 640.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 500.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.845.000 (16,3%)

Telediario 2: 1.293.000 (11,6%)

laSexta Noticias 20h: 629.000 (7,7%)

Informativos Telecinco 21h: 742.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 363.000 (4,5%)

Matinal

Telediario matinal: 144.000 (18,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 266.000 (14,7%)

El Matinal (Telecinco): 71.000 (6,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,4%).

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Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3%).