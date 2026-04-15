Sarah Santaolalla reaparece en ‘Todo es mentira’ un mes después de su bronca con Antonio Naranjo: “La última vez que escuché eso me marché”

Sarah Santaolalla ha vuelto a aparecer en Cuatro, pero no en 'En boca de todos', el programa del que salió abruptamente hace un mes, sino en el plató de ‘Todo es mentira’. Su regreso a Mediaset se produjo este martes 14 de abril junto a Risto Mejide, en una reaparición que no tardó en conectar con la bronca que la llevó a abandonar el formato de Nacho Abad.

La colaboradora entró con normalidad en la mesa del programa, aunque el momento más comentado llegó cuando Risto decidió abordar el asunto de forma indirecta: “Vamos a sacar el elefante en la habitación y vamos a ponerlo encima”. Santaolalla recogió el guante enseguida y respondió con retranca: “La última vez que escuché eso me marché”.

Ese intercambio duró apenas unos segundos, pero sirvió para dejar claro que el choque vivido en el espacio de Nacho Abad sigue muy presente. Risto quiso entonces rebajar cualquier paralelismo con una frase de apoyo: “Ya sabes que aquí eres libre de marcharte y volver cuando quieras”. La respuesta de ella fue igual de significativa: “Lo sé, es completamente distinto”.

Si se revisa la hemeroteca, aquella salida se produjo después de un enfrentamiento muy duro con Antonio Naranjo en pleno directo. La tertulia giraba alrededor del episodio que ella había denunciado con Vito Quiles cuando el colaborador puso en cuestión el uso del cabestrillo que llevaba, sugiriendo que formaba parte de una escenificación. Santaolalla se revolvió, mostró un parte médico y terminó dejando el plató entre lágrimas, muy molesta por cómo se estaba desarrollando el debate.

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Más tarde, la analista confirmó públicamente que no seguiría colaborando en ese programa. En el mensaje con el que cerró esa etapa agradeció el trato recibido por parte de parte del equipo y remató con una frase muy clara sobre su decisión: “Se llama dignidad y yo tengo mucha”.