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Guitarricadelafuente, nuevo invitado del confesionario en el concierto de Rosalía con un cambio inédito que sorprende al público

El conocido artista se sube al escenario junto a la catalana, aunque esta vez no utilizan el español en este especial sketch.

Guitarricadelafuente, en el confesionario de Rosalía

Guitarricadelafuente, en el confesionario de Rosalía

Carlos Merenciano

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Madrid
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Rosalía ha vuelto a rodearse esta noche de un invitado muy especial en su gira al sumar a Guitarricadelafuente a uno de los momentos más comentados del concierto, pero esta vez con un matiz que no pasó desapercibido entre el público: fue la primera ocasión el confesionario se hizo en catalán, un gesto que dio un valor añadido a su aparición junto a la artista en una de las citas más señaladas del ‘LUX Tour’, al tratarse de un concierto en Barcelona. 

Guitarricadelafuente, en el confesionario de Rosalía

Guitarricadelafuente, en el confesionario de Rosalía

El Periódico

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