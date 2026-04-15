Guitarricadelafuente, nuevo invitado del confesionario en el concierto de Rosalía con un cambio inédito que sorprende al público

Rosalía ha vuelto a rodearse esta noche de un invitado muy especial en su gira al sumar a Guitarricadelafuente a uno de los momentos más comentados del concierto, pero esta vez con un matiz que no pasó desapercibido entre el público: fue la primera ocasión el confesionario se hizo en catalán, un gesto que dio un valor añadido a su aparición junto a la artista en una de las citas más señaladas del ‘LUX Tour’, al tratarse de un concierto en Barcelona.

El Periódico

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