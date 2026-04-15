El gran error de Pablo Motos y Sonsoles Ónega en 'El hormiguero': piden bajar un IVA que los libros ya no tienen

La visita de Sonsoles Ónega a ‘El hormiguero’ dejó anoche un momento llamativo cuando la conversación derivó hacia el precio de los libros y su carga fiscal. Pablo Motos aseguró: “El IVA de los libros, en el cine lo bajaron al 10, si no recuerdo mal, el de los libros sigue siendo el 21”. Ónega le dio la razón: “Sí, exacto”. A partir de ahí, ambos defendieron que ese impuesto debía bajar, o incluso desaparecer, para facilitar el acceso a la lectura. Pero había un problema de base: el dato no era correcto.

En realidad, los libros en España tributan al 4%, el tipo superreducido del IVA, y no al 21% como afirmaron ambos en directo. Así lo recoge la Agencia Tributaria en su cuadro oficial de tipos impositivos vigente en 2026, donde incluye expresamente “los libros” dentro del tramo del 4%, junto a periódicos y revistas que no contengan fundamentalmente publicidad, tanto en papel como en formato digital.

La conversación en el programa fue bastante más allá de una simple mención de segundos, pues Motos llegó a decir: “Yo creo que el IVA de los libros no debería existir. Si tú quieres un país culto, que lea, dale alguna facilidad”. Ónega se sumó a esa idea y defendió: “Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros”. Incluso planteó una medida concreta: “Libros IVA cero. Oye, pues igual, se venden más libros”. La propuesta, por tanto, partía de una intención clara, pero construida sobre una premisa equivocada.

El fallo ha llamado la atención precisamente porque se produjo en una conversación centrada en literatura y con Sonsoles Ónega en plató para presentar su nueva novela. Además, no se trató de una frase aislada mal expresada, sino de un pequeño bloque de debate en el que ambos dieron por hecho varias veces que los libros estaban gravados con el tipo general, llegando incluso a compararlo con el tabaco.

Noticias relacionadas

Más allá del desliz, lo cierto es que el libro ya cuenta en España con una fiscalidad favorable respecto a la mayoría de productos de consumo. El tipo general del IVA es del 21%, pero los libros forman parte del grupo de bienes con gravamen superreducido del 4%. Ese mismo tratamiento se aplica, por ejemplo, a productos básicos de alimentación y medicamentos. Así, lo que en ‘El hormiguero’ se presentó como una reclamación pendiente para el sector editorial acabó convirtiéndose en un pequeño patinazo fiscal en pleno prime time.