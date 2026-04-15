Así es 'Buscametales', el nuevo spin off de 'La casa de papel' que ya prepara Netflix, protagonizado por Fernando Cayo y que recupera a Álvaro Morte como El Profesor

El universo de 'La casa de papel' sigue creciendo en Netflix. Según avanzó el Confidencial Digital y el podcast 'Praim Taim', presentado por Héctor Alabadí, Sergio Navarro y Almudena Lizana, la plataforma prepara una nueva serie derivada de la ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, esta vez con Fernando Cayo como gran protagonista retomando su papel del inspector Luis Tamayo, que ya se encuentra en fase de rodaje. YOTELE ha podido saber además, en exclusiva, nuevos detalles del proyecto, que ya tiene título: 'Buscametales'.

La idea de la serie pasa por seguir a Tamayo y al equipo policial en una nueva operación marcada por una obsesión muy concreta: encontrar el oro que la banda del Profesor logró sacar del Banco de España y ocultar después del atraco. Es decir, la ficción recogería una de las grandes cuentas pendientes que dejó la serie original y convertiría esa búsqueda en el motor de una nueva historia.

Con ese punto de partida, 'Buscametales' pondrá el foco en el bando policial, algo que permitiría darle continuidad a uno de los personajes más reconocibles de la recta final de 'La casa de papel'. Fernando Cayo, que interpretó al coronel Tamayo en las últimas temporadas, pasaría así de perseguidor del atraco a eje central de una nueva etapa dentro de la franquicia.

YOTELE ha sabido también que la serie recuperará a otro personaje clave del universo original. Álvaro Morte volverá a meterse en la piel de El Profesor, aunque no como protagonista principal de la ficción, sino mediante un cameo en uno de los episodios. Su presencia serviría para conectar directamente este nuevo spin off con el gran cerebro del golpe al Banco de España.

El movimiento encaja con la estrategia de Netflix de seguir exprimiendo una de sus marcas españolas más potentes. La plataforma ya tiene en marcha otra derivada del mismo universo, 'Berlín', que estrenará su segunda temporada el 15 de mayo de 2026, con Pedro Alonso como gran protagonista junto a otra banda de ladrones.

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Así, 'Buscametales' abriría una nueva vía dentro de la franquicia: menos centrada en los atracadores y más en las consecuencias del golpe y en quienes siguen intentando cerrarlo. Un giro de perspectiva con Tamayo al frente y con el oro del Banco de España convertido, otra vez, en el gran botín pendiente.