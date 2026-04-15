Martes 14 de abril
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de nadie' lidera con claridad mientras 'Al cielo con ella' se desploma, con 4,5 puntos menos en una semana
El reality de Telecinco domina su franja y La 1 pierde casi cinco puntos con su formato procedente de La 2.
La noche del martes, 14 de abril, dejó un claro vencedor. 'Supervivientes: Tierra de nadie' volvió a liderar con autoridad en Telecinco al firmar un 14% de cuota de pantalla y 858.000 espectadores, imponiéndose con claridad al resto de ofertas en su franja.
En La 1, la segunda entrega de 'Al cielo con ella' no logró mantener el buen arranque de la semana anterior. El programa se quedó en un 9,6% de share y 808.000 espectadores, lo que supone una caída de casi cinco puntos respecto al 14,1% que marcó en su estreno. De hecho, llegó a verse superada por 'En tierra lejana', la serie turca de Antena 3, que reunió 841.000 espectadores de media y un 11,3% de cuota de pantalla.
En Cuatro, 'Código 10' mantuvo una trayectoria estable en el prime time con un 6% de cuota y 372.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, la película 'La tribu', dentro de 'El taquillazo', registró un 5,3% de share y reunió a 425.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero'. La visita de Sonsoles Ónega llevó al programa hasta un 12,9% de cuota de pantalla y 1.646.000 espectadores. Mientras, en La 1, 'La Revuelta' anotó un 9,4% de share y 1.198.000 espectadores.
Por otro lado, en Telecinco, 'La isla de las tentaciones' firmó un 8,1% de cuota y 1.036.000 espectadores en su segundo día dentro del access. Mientras, en Cuatro, 'Horizonte' registró un 6,4% de share y reunió a 810.000 espectadores.
*En elaboración...
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