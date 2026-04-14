Sor Lucía Caram estalla contra Podemos y manda “a la mierda” a Pablo Fernández en pleno rifirrafe televisivo

Sor Lucía Caram y Pablo Fernández protagonizaron un durísimo encontronazo televisivo en el programa 'En boca de todos' que ha terminado circulando con fuerza en redes sociales. El choque se produjo después de que la religiosa cargara con dureza contra Podemos y responsabilizara al partido del crecimiento de la extrema derecha, una acusación que provocó una réplica inmediata del dirigente morado y acabó desatando una bronca en toda regla.

Todo arrancó cuando Sor Lucía cuestionó el cambio que, a su juicio, ha vivido el partido desde sus orígenes y lo hizo con palabras muy directas: “Entonces, criticábamos y ahora son niños bonitos de marca”. A partir de ahí, elevó aún más el tono contra la formación: “Yo creo que en lugar de dedicarse a criticar y a descalificar, que trabajen y que sean coherentes”. Y remató su intervención con una acusación frontal: “Nos han acabado estafando, han mentido y son ellos los que han llamado a la extrema derecha con sus incoherencias y sus mentiras”.

Fue entonces cuando Nacho Abad le dio paso a Pablo Fernández con una pregunta directa: “¿Habéis llamado a la extrema derecha, Pablo? ¿Vosotros sois los culpables de que la extrema derecha resurja?”. La respuesta del portavoz de Podemos no fue precisamente templada. Arrancó así: “Yo, con todo el respeto a Sor Lucía, Sor Lucía es a la coherencia a lo que Netanyahu al pacifismo o lo que Jacob Elordi a la fealdad”.

Pero la parte más dura de su intervención llegó justo después, cuando llevó el debate al terreno de la Iglesia y los casos de abusos a menores. Pablo Fernández respondió: “Si Sor Lucía dice que es una persona a la que le preocupan los menores, los niños, que se lo he escuchado muchas veces, no sé qué hace todavía perteneciendo a la institución más pederasta de la historia, que es la Iglesia Católica”.

La frase hizo saltar por los aires el intercambio. Sor Lucía lo interrumpió de inmediato, visiblemente enfadada, y le soltó: “¿Por qué no te vas a la mierda, por Dios? No tienes ni puñetera idea. Volvéis siempre con el disco rayado igual”. Pese a esa interrupción, Pablo Fernández siguió adelante con su intervención y añadió: “La jerarquía religiosa lleva decenas de años encubriendo a los pederastas, miles de casos, en España, en Argentina, en Chile, en Alemania”.

La religiosa trató entonces de reivindicar su posición dentro de la Iglesia con otra frase muy clara: “Y voy a pertenecer, voy a pertenecer porque he dicho tolerancia cero”. Pero Fernández volvió a rematar el choque cuestionando su autoridad para hablar de coherencia política: “Con lo cual, su coherencia, Sor Lucía, como comprenderá, usted es lo que Ayuso al cuidado de los mayores”.

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Así, lo que empezó como una crítica política de Sor Lucía Caram a Podemos terminó convertido en uno de los rifirrafes televisivos más broncos de los últimos tiempos. Un cruce en el que se mezclaron reproches por la deriva del partido, el auge de la extrema derecha y una durísima alusión a la Iglesia que hizo estallar por completo el debate.