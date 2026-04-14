Rafa Nadal llega a Netflix: la plataforma pone fecha de estreno a su próxima docuserie

Netflix ha anunciado el estreno de 'Rafa', la nueva docuserie centrada en la figura de Rafael Nadal. La plataforma lanzará el próximo 29 de mayo esta producción de cuatro episodios que promete acercarse al tenista desde un lugar mucho más íntimo que el habitual, poniendo el foco no solo en su carrera, sino también en su desgaste físico, su entorno personal y su último año en el circuito ATP, el de 2024.

La serie se plantea como un retrato del campeón más allá de los títulos y de la competición. A lo largo de sus capítulos, 'Rafa' reconstruirá la trayectoria del deportista desde su infancia hasta su regreso a las pistas en 2024, combinando imágenes de archivo nunca vistas con el acceso directo a su familia, su equipo y las personas que lo han acompañado durante toda su carrera.

Uno de los grandes reclamos del proyecto estará también en los testimonios que lo acompañan. La docuserie contará con la participación de nombres clave de la historia reciente del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de voces del círculo más próximo a Nadal. La idea es ofrecer una mirada completa sobre su figura, tanto dentro como fuera de la pista.

Según avanza Netflix, la producción no se limitará a repasar sus éxitos deportivos, sino que prestará especial atención a todo lo que ha supuesto convivir durante años con las lesiones y con las exigencias de una carrera de máximo nivel. El cuerpo de Nadal aparece así como uno de los ejes del relato, convertido en ese rival constante al que ha tenido que enfrentarse una y otra vez.

Detrás de la dirección está Zach Heinzerling, ganador de un Emmy y nominado al Oscar, mientras que la producción corre a cargo de Skydance Sports. La compañía ha firmado en los últimos tiempos varias docuseries deportivas de peso y vuelve ahora a apostar por una figura de enorme alcance internacional como la de Nadal.

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Con 'Rafa', Netflix suma a su catálogo uno de los títulos documentales españoles más potentes del año y pone el foco en una de las grandes leyendas del deporte mundial. El resultado aspira a ser algo más que un repaso a su palmarés: un retrato humano de todo lo que hay detrás del mito.