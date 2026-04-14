Marc Giró desembarca en laSexta con ‘Cara al Show’ y un equipo de colaboradores formado por Yolanda Ramos, Pepe Colubi y Nacho Duato

laSexta ya ha enseñado una de sus próximas apuestas para el prime time y lo ha hecho poniendo el foco en una figura que llega con voz propia y un universo muy definido. Marc Giró será el rostro principal de ‘Cara al Show’, un nuevo espacio semanal de entrevistas y actualidad con el que la cadena quiere sumar a su parrilla una propuesta muy marcada por el humor, la ironía y la mirada personal del presentador.

Más allá del fichaje de Giró, uno de los grandes reclamos del formato estará en el equipo que lo acompañará. El programa contará con Yolanda Ramos y Pepe Colubi, dos nombres muy reconocibles por su capacidad para mezclar humor, comentario y mirada afilada sobre la actualidad. A ellos se sumará además Nacho Duato, que debutará como colaborador televisivo en esta nueva aventura, convertido así en una de las sorpresas más llamativas del proyecto. Ese bloque de colaboradores se completará con las apariciones de Las Glorias Cabareteras, el dúo formado por Marta Bernal y Gloria Martínez, que intervendrá con entradas improvisadas, y con la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz que pondrá una identidad muy concreta al programa.

En cuanto a la mecánica del espacio, cada entrega arrancará con un monólogo del propio Giró, concebido como uno de los pilares del formato. Después llegarán las entrevistas, con dos invitados por programa, y distintas secciones que irán articulando una propuesta que quiere moverse entre la conversación, el análisis y el entretenimiento. El tono del espacio estará muy ligado a cuestiones como la perspectiva de género, el feminismo, los derechos LGTBIQ+ y la denuncia del machismo y el racismo.

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La intención de laSexta pasa por convertir ‘Cara al Show’ en un formato muy reconocible dentro de su oferta, pero también muy hecho a medida de su presentador. Marc Giró, que viene de consolidarse como una de las personalidades más valoradas de la televisión gracias a espacios como ‘Late Xou’, aterriza ahora en Atresmedia con un programa que le permitirá explotar su perfil más incisivo, pero también el más lúdico.