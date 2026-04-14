Lunes 13 de abril
Audiencias TV ayer | La décima edición de 'La isla de las tentaciones' arrasa en su estreno y lidera frente a 'MasterChef' y 'En tierra lejana'
El reality de Telecinco domina el prime time mientras 'El Hormiguero' vuelve a imponerse en el access.
El estreno de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' fue lo más visto del lunes en el prime time. El reality de Telecinco arrasó con un 14,3% de cuota de pantalla y 1.226.000 espectadores, liderando con claridad su franja de emisión.
En La 1, 'MasterChef' firmó un 11,4% de share y reunió a 800.000 espectadores en su tercera semana, manteniéndose como segunda opción de la noche. Por su parte, en Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 11,5% de cuota de pantalla y 858.000 espectadores, superando los registros del talent culinario.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a dominar con 'El Hormiguero'. La visita de Leo Harlem llevó al programa hasta un 14,4% de share y 1.861.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' inició la semana con un 11,1% de cuota y 1.443.000 espectadores.
En Cuatro, 'Horizonte' destacó en el access con un 7,2% de share y 915.000 espectadores. Ya en el prime time, 'Fuera de cobertura' firmó un 4,7% de cuota y 407.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, la película 'Shooter: El tirador', dentro de 'El taquillazo', anotó un 5,5% de share y reunió a 371.000 espectadores.
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