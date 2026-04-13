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Del 13 al 17 de abril

'Valle Salvaje', avance semanal: el embarazo de Matilde, la investigación de las parteras y el plan para matar a Victoria y Dámaso

La serie diaria de La 1 afronta una semana marcada por las dudas de Matilde y la amenaza que rodea a ambos personajes.

Avance semanal de 'Valle salvaje'

Avance semanal de 'Valle salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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La próxima semana en 'Valle Salvaje' estará marcada por varios frentes que pueden cambiarlo todo. Mientras Matilde y Atanasio intentan asimilar la noticia de un posible embarazo, las sospechas alrededor de las parteras seguirán creciendo y el plan del duque y de don Hernando para acabar con Victoria y Dámaso entrará en su fase definitiva. Además, el misterio sobre el bebé seguirá ganando peso en unas entregas en las que también podría producirse un giro importante alrededor del hijo de Adriana.

Lunes 13 de abril – Capítulo 393

Luisa toma una decisión firme sobre la investigación de las parteras y, pese a las súplicas de Pepa, reúne a las mujeres de la casa pequeña para comunicarles que seguirá adelante. Al mismo tiempo, Alejo paga a Petra y Pura para comprar su silencio, lo que vuelve a alimentar las dudas sobre qué esconden realmente las parteras en su cabaña. La semana arranca así reforzando una de las tramas más inquietantes de 'Valle Salvaje'.

Martes 14 de abril – Capítulo 394

Pedrito revela a Rafael lo que escuchó decir a don Hernando y a José Luis sobre el destino de María, una confesión que puede alterar por completo el equilibrio entre los personajes. Pero mientras eso ocurre, el duque y el patriarca de los Gálvez de Aguirre siguen centrados en otro plan y deciden ponerlo en marcha de una vez. Todo apunta a que ambos están dispuestos a llegar hasta el final para resolver su conflicto con Victoria y Dámaso.

Miércoles 15 de abril – Capítulo 395

Mercedes toma una medida drástica contra Luisa en plena escalada de tensión, mientras José Luis empieza a mostrar dudas y remordimientos por lo que está dispuesto a hacer con Victoria. Pese a ello, el plan no se detiene y Victoria y Dámaso abandonan el Valle en calesa sin saber que se dirigen hacia una posible trampa mortal. Será una jornada clave para comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar quienes quieren quitárselos de en medio.

Jueves 16 de abril – Capítulo 396

Atanasio comparte con Martín la noticia del embarazo de Matilde, aunque ella misma le pide que sea prudente. Lejos de vivirlo con tranquilidad, la joven se muestra tomada por el miedo, lo que abre nuevas incógnitas sobre qué le ocurre realmente. En paralelo, Pedrito se despide de Luisa y Mercedes recibe una noticia inesperada sobre Dámaso que la deja completamente descolocada, en un momento en que todo empieza a apuntar a que algo grave ha sucedido.

Viernes 17 de abril – Capítulo 397

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Mercedes quiere respuestas inmediatas sobre por qué Dámaso y Victoria viajaban juntos en la calesa y acude a José Luis para intentar aclarar lo ocurrido. Pero la verdad está a punto de salir a la luz para todos. La serie cerrará la semana resolviendo el gran interrogante que sobrevuela estos capítulos: si Victoria y Dámaso han muerto o no. Un desenlace decisivo que puede alterar por completo el rumbo de 'Valle Salvaje'.

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