'Sueños de libertad', avance semanal: Salva rompe a Claudia, Mabel entra en escena y alguien muere apuñalado

La próxima semana en 'Sueños de libertad' vendrá cargada de giros sentimentales, secretos cada vez más difíciles de sostener y un desenlace que puede cambiarlo todo. Claudia dará un paso al frente con Salva, Mabel terminará entrando de lleno en ese triángulo, Begoña seguirá lidiando con la manipulación de Gabriel y Beatriz moverá ficha para afianzarse en la casa. Pero el gran terremoto llegará al final de la semana, cuando Pelayo sea apuñalado y muera sin poder contarle a Marta la verdad sobre Fina.

Lunes 13 de abril – Capítulo 538

Claudia se arma de valor tras su cita con Salva y le confiesa lo que siente, pero el cantinero la deja completamente hundida al rechazarla y admitir que está enamorado de otra persona. Después de ese golpe, Claudia se refugia en sus compañeras. En paralelo, Tasio cierra un importante acuerdo para La Industrial al convertirse en proveedor exclusivo de una red de talleres, lo que lleva a Damián a organizar una comida sorpresa en su honor. Mientras tanto, Mabel regresa a casa para enfrentarse a Pablo por haber engañado durante tanto tiempo a la familia, y esa tensión acaba empujando al padre a sincerarse con Miguel sobre lo ocurrido con Marisol, aunque lejos de arreglar nada, la situación entre ambos empeora. También Begoña vuelve a sufrir al ver cómo Julia desprecia a su abuela y se enfrenta a Gabriel por seguir manipulando a la niña, mientras Damián intenta encontrar una vía para acercarse a su nieta. Por otro lado, Beatriz cita a Pelayo para pedirle que no revele nada sobre su estancia en México, pero él termina descubriendo que le ha mentido sobre su verdadera identidad.

Martes 14 de abril – Capítulo 539

Después de pasar la noche en su casa, Beatriz intenta acercarse a Gabriel con nuevas insinuaciones, pero él la frena en seco y deja claro que no confía en ella. En la cantina, Salva trata de declararse a Mabel, aunque ella evita entrar en ese terreno, si bien después admite ante Valentina que también siente algo por él. En casa de los Salazar, Pablo comunica a Nieves que ya le ha contado la verdad a Miguel, una conversación que termina provocando que el joven decida marcharse de casa y rompa la frágil estabilidad familiar. Damián pone en marcha la comida de homenaje a Tasio, mientras Carmen se ve completamente desbordada entre los preparativos y las exigencias que llegan desde París. Por otro lado, la carta que Damián escribe a Julia empieza a remover la postura de la niña. Además, Beatriz le cuenta a Begoña una supuesta historia de matrimonio tormentoso para seguir ganándose su confianza. También Andrés decide sincerarse con Begoña y le revela que ha empezado una relación con Valentina, mientras Pelayo recibe por fin la documentación que confirma la verdadera identidad de Beatriz.

Miércoles 15 de abril – Capítulo 540

La confesión de Andrés deja a Begoña completamente descolocada, incapaz de quitarse de la cabeza todo lo que eso implica. Julia, por su parte, se desahoga con Juanito después de escuchar la carta de Damián, y Begoña intenta ayudarla a recolocar sus sentimientos hacia la familia. En la fábrica, Carmen empieza a pagar con Paula el agotamiento que arrastra por las presiones de Brossard y por la organización del homenaje a Tasio. En la cantina, Salva sigue intentando acercarse a Marisol, aunque ella mantiene las distancias. Nieves, harta de la situación, llama a Marisol para encararla por haber roto su matrimonio, y Miguel interviene para frenar la escena. Después, el joven decide volver a casa, pero sin rebajar la distancia con su padre. En paralelo, Nieves examina a Begoña y concluye que su malestar no es físico, sino emocional, lo que lleva a la enfermera a abrirse con ella sobre Andrés. Julia da un pequeño paso y perdona a Digna, aunque sigue sin querer saber nada de Damián. Además, Pelayo encara a Beatriz por sus mentiras, pero ella le pide que le deje explicarse primero ante Begoña. El capítulo se cierra con Marta encontrando en un periódico mexicano una fotografía que cree firmada por Fina, lo que la empuja a empezar a buscarla y pone muy nervioso a Pelayo.

Jueves 16 de abril – Capítulo 541

Beatriz revela a Álvaro que Pelayo ya ha descubierto quién es realmente y le cuenta el plan que tiene para evitar que Begoña se entere de todo. En medio de esa tensión, Begoña sorprende a Beatriz al proponerle que se quede como niñera interna, una decisión que Gabriel encaja muy mal, aunque no logra frenarla. Mientras, Marta presiona a Pelayo para que use sus contactos y averigüe dónde está Fina. Atrapado por la situación, él busca consejo en Darío, que le anima a decir toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. En casa de los Salazar, Nieves y Pablo acuerdan guardar las apariencias para evitar un escándalo mayor, mientras Miguel sigue acercándose cada vez más a Claudia. También Salva intenta recomponer su relación con Claudia, pero ella le pide tiempo para superar el golpe. Por otro lado, Álvaro y Gorito comprueban que su negocio ilegal está funcionando mejor de lo esperado y deciden seguir adelante pese al riesgo. La comida en honor a Tasio acaba saliendo mal porque él no aparece, al quedarse consolando a Paula tras un nuevo desencuentro con su ex. Finalmente, tras hablar con Andrés, Pelayo toma una decisión que puede cambiarlo todo: contarle a Marta qué pasó realmente con Fina.

Viernes 17 de abril – Capítulo 542

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La ausencia de Tasio en la comida organizada en su honor deja a Carmen muy tocada, y a su vuelta estalla contra él por no haber sabido estar a la altura en un momento tan importante. Mientras tanto, Beatriz insiste a Gabriel en que tendrá que empezar a convivir con ella y pagar la deuda que mantiene, pero el abogado descubre además que su primera mujer tiene un amante, lo que complica todavía más su guerra particular. En la cantina, Salva da por fin el paso y le confiesa a Mabel que está enamorado de ella. Aunque ella intenta frenarlo, termina reconociendo ante Claudia que es precisamente ella la mujer por la que Salva siente algo y que también está empezando a enamorarse. También Begoña comparte conversación con Valentina y empieza a comprender mejor a la joven de la que se ha enamorado Andrés. Pero el gran golpe de la semana llega cuando Álvaro confronta a Pelayo para proteger a Beatriz. Lo que no esperaba es que el político también lo reconozca a él tras ver una fotografía en un periódico: Álvaro está en busca y captura por el asesinato de una mujer. Para evitar que hable, lo apuñala. Poco después, Marta encuentra a Pelayo en el suelo y él acaba muriendo en sus brazos sin poder contarle la verdad sobre Fina.