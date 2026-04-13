¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 13 al jueves 16 de abril de 2026

'El hormiguero' ya ha cerrado su lista de invitados para esta nueva semana en Antena 3. Pablo Motos volverá a combinar promoción cultural, música y rostros muy populares de internet en cuatro entregas que llevarán al plató a Leo Harlem, Sonsoles Ónega, Pablo Alborán, TheGrefg y Marta Díaz.

El lunes 13 de abril, el programa arrancará la semana con la visita de Leo Harlem. El cómico y actor acudirá al espacio para presentar 'La familia Benetón + 2', la secuela de la comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón. La película llegará a los cines el próximo 17 de abril y supondrá uno de los grandes estrenos españoles de las vacaciones de Semana Santa.

El martes 14 de abril será el turno de Sonsoles Ónega. La periodista y escritora visitará a Pablo Motos para hablar de 'Llevará tu nombre', su nueva novela. Después de conquistar el Premio Planeta en 2023 con 'Las hijas de la criada', la presentadora regresará al plató de Antena 3 para compartir los detalles de esta nueva historia ambientada a finales del siglo XIX.

La música tomará el relevo el miércoles 15 de abril con Pablo Alborán. El artista se reencontrará con el programa para hablar de la gira con la que recorrerá España y Portugal presentando los temas de su último disco, 'KM0', que arranca a principios de mayo en Bilbao.

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Y el jueves 16 de abril, 'El hormiguero' cerrará su tanda de invitados con dos nombres muy reconocibles del universo digital: TheGrefg y Marta Díaz. Ambos se sentarán junto a Pablo Motos como dos de los protagonistas de 'La Velada del Año VI', el evento de boxeo impulsado por Ibai Llanos que se celebrará el próximo 25 de julio en Sevilla.