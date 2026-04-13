'Vamos a ver'
Patricia Pardo despide 'Vamos a ver' con un mensaje de apoyo a Sara Carbonero por la muerte de su madre: "De todo corazón"
La presentadora ha aprovechado el final de la emisión de 'Vamos a ver' para enviarle un afectuoso mensaje a su compañera de cadena
Patricia Pardo ha despedido hoy 'Vamos a ver' con una triste noticia que afecta a Sara Carbonero. La presentadora ha querido aprovechar el final de la emisión de su programa para mandarle un afectuoso mensaje a su compañera de cadena tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo.
"No queremos despedirnos sin mandarle de corazón un mensaje a nuestra compañera Sara Carbonero. Esta mañana conocía la durísima noticia del fallecimiento de su madre", ha comenzado explicando Pardo.
La periodista ha querido mostrar frente a las cámaras el apoyo a Carbonero tras esta triste noticia: "Es verdad que ella había mencionado en varias ocasiones en sus redes sociales que su madre padecía una enfermedad y finalmente no ha podido ser. Ella ya descansa en paz. Desearle a Sara que esté arropada, que la estén abrazando y trasmitiéndole toda la fuerza que necesita en estos momentos. Nuestro más sentido pésame para toda la familia".
Después del verano de 2024, Goyi Arévalo se trasladó de Corral de Almaguer hasta Madrid para estar más cerca de sus hijas Sara e Irene, después de su ingreso hospitalario y de unos meses de verano en los que las hermanas Carbonero se habían trasladado hasta el pueblo para cuidar de su madre.
El mes pasado, Goyi celebró su cumpleaños y Sara Carbonero aprovechó el evento para felicitarla públicamente: "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más". Su madre siempre ha sido un apoyo para ella y la periodista lo ha recalcado varias veces públicamente. La más reciente fue el pasado mes de enero, cuando tras recibir el alta hospitalaria después de ser operada de urgencia en Lanzarote, escribió su agradecimiento también en redes sociales: "A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía".
La despedida a la madre de la periodista se ha producido este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, su pueblo natal.
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