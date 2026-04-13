Nacho Abad desvela en ‘En boca de todos’ qué dijo el presunto asesino del niño de 12 años al llegar a casa de su tía tras el crimen en Villanueva de la Cañada

El crimen de David en Villanueva de la Cañada sigue dejando nuevos detalles estremecedores. Este lunes, ‘En boca de todos’ ha puesto el foco en lo que ocurrió después del ataque y ha desvelado qué le dijo Julio, el joven de 23 años detenido por el asesinato del menor, a su tía nada más llegar a casa de ella, adonde acudió ensangrentado tras la agresión, según la reconstrucción del programa. El caso continúa investigándose después de que la jueza haya decretado su ingreso en prisión y mientras la Guardia Civil sigue buscando el arma homicida.

Según ha contado Nacho Abad en el programa de Cuatro, las primeras palabras de Julio al llegar al domicilio de su tía fueron: “Hay que rezar por David”. El espacio añadió que el joven se desplazó hasta allí después de haber discutido con su madre y que su tía interpretó en un primer momento que podía estar sufriendo un brote, motivo por el que avisó a sus padres. Horas después, y tras pasar por el Hospital de Móstoles, se produjo su detención.

La emisión fue un paso más allá y aseguró también haber tenido acceso a mensajes que Julio enviaba a David, unas comunicaciones que el programa sitúa en el origen del deterioro de la relación entre ambos. Ahí está una de las claves del caso que manejan tanto los investigadores como quienes conocían a los dos: varios testimonios apuntan a que David y su grupo habían intentado integrar a Julio, pero que en las últimas semanas la situación se había vuelto más inquietante. Personas del entorno del menor asesinado han relatado que el detenido estaba “obsesionado” con él y que había señales previas de agresividad.

El crimen se produjo el jueves 9 de abril en el centro cultural La Despernada, donde, según la principal hipótesis policial, Julio siguió al menor hasta el baño y le asestó varias puñaladas en el tórax, el cuello y la espalda.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta con varias piezas todavía sin resolver. Las autoridades no han localizado ni el cuchillo ni la ropa ensangrentada, y tratan de reconstruir con exactitud el recorrido que hizo el presunto agresor tras el ataque. Julio llegó al hospital sin el teléfono móvil ni el arma, aunque con cortes en las manos, un elemento que refuerza la hipótesis policial sobre su implicación directa.

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El caso ha causado una enorme conmoción en la localidad madrileña, donde el menor era descrito por quienes le conocían como un niño alegre, sonriente y querido por su entorno. Más allá del impacto social, lo que ahora se acumulan son preguntas sobre si hubo señales previas que nadie supo frenar a tiempo. Y en ese contexto, la revelación de ‘En boca de todos’ vuelve a poner el foco en las horas inmediatamente posteriores al crimen, justo en el tramo más oscuro de una historia que sigue estremeciendo.