Domingo 12 de abril
Audiencias TV ayer | 'Misión Imposible 7' lidera el domingo en La 1 frente a 'Supervivientes' y 'Lo de Évole', que supera el millón con Fernando Tejero
TVE se impone con el cine mientras Telecinco firma uno de sus mejores datos y laSexta consigue destacar con la entrevista al actor.
La noche del domingo 12 de abril dejó el liderazgo para La 1. La emisión de 'Misión Imposible 7' fue la opción más vista del día en televisión al firmar un 12,9% de cuota de pantalla y reunir a 1.311.000 espectadores de media.
En Telecinco, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se mantuvo como una de las principales ofertas de la noche al alcanzar un 12,7% de share y 1.002.000 espectadores, firmando su tercer mejor dato de la temporada, aunque cede un punto respecto a la semana anterior. Mientras, en Antena 3, 'Una nueva vida' anotó un 8,7% de share y reunió a 855.000 espectadores, manteniéndose como alternativa en la noche dominical.
Por lo que respecta a los canales secundarios, 'Cuarto milenio', en Cuatro, mejoró sus registros y alcanzó su mejor dato del mes de abril con un 6,1% de cuota de pantalla y 654.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, 'Lo de Évole' superó el millón de espectadores con la entrevista a Fernando Tejero. El programa registró un 8,6% de cuota de pantalla y 1.063.000 espectadores.
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