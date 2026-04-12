La influencer María Fernández-Rubíes comunica a sus seguidores una triste noticia: "Han sido unos días duros"

La influencer María Fernández-Rubíes ha comunicado a sus seguidores este domingo una triste noticia. La creadora de contenido, que hace unas semanas anunciaba su embarazo, ha escrito hoy un breve post anunciando que ha sufrido un aborto. Además ha agradecido el apoyo y las muestras de cariño recibidas y ha reflejado que este momento está siendo muy delicado, por lo que ofrecerá más detalles cuando se sienta preparada.

"Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupadas".

Hace tan sólo unas semanas, la influencer había compartido ilusionada la noticia en su podcast 'Tomátelo con vino'. En el episodio, además de desvelar de manera pública que esperaba un bebé, también explicó cómo estaban siendo las primeras semanas de su embarazo: "Tenía ganas de contarlo por aquí sobre todo para poder quejarme y decir lo mal que me encuentro. No bebo vino, no porque no me guste, sino porque ya no puedo. Me encuentro mal a todas horas del reloj, tengo eructos todo el rato, estoy mareada coma o no coma".

La pérdida del que habría sido su tercer hijo junto al odontólogo Manuel Losada, ha sido un duro golpe y además del texto en el que refleja su estado de ánimo tras la triste noticia, también ha compartido algunas fotos de sus ecografías con un emotivo texto en inglés, que traducido al español dice: "Nunca llegaste a mis brazos, pero nunca dejarás mi corazón, Roque".

Desde la publicación del post, la influencer no ha dejado de recibir muestras de cariño en los comentarios y sus seguidores se han esforzada en acompañarla y apoyarla en este difícil momento que atraviesa. Uno de ellos ha sido el de su amiga y también influencer María Pombo, que le ha escrito "te quiero con todo mi corazón".

Quién es María Fernández-Rubíes

María Fernández-Rubíes es una de las influencers destacadas sobre moda, belleza y estilo de vida. Natural de Madrid, cuenta con más de 800.000 seguidores. En el ámbito personal, mantiene una relación con el odontólogo Manuel Losada, con quien tiene dos hijos y con los que se muestra con naturalidad en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

La influencer también es copresentadora del podcast 'Tómatelo con vino' junto a Rocío Irisarri desde mayo de 2023. Además, también participó junto a Chenoa, Ana Ferrer Padilla y Daniel Illescas en 'Mi fin de semana perfecto', un docureality de Prime Video.