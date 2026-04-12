'La promesa', avance semanal: Curro y Ángela rompen su relación y un despido amenaza al servicio del palacio

Semana de alto voltaje ‘La Promesa' en la que los cimientos de la planta noble y el servicio temblarán como nunca. La historia de amor entre Curro y Ángela atraviesa su momento más delicado y el futuro de su relación está en peligro. Además, los negocios del duque de Carril están causando tensiones entre la parte noble del palacio y el servicio con una amenaza de despido. A continuación, resumimos lo que depararán los próximos capítulos de la serie.

Capítulo 812 (Lunes 13 de abril)

María Fernández, cansada de sentirse juzgada por su embarazo y la protección de los señores, toma una decisión que dejará a todos en shock: presenta su dimisión para marcharse de palacio y salvaguardar su dignidad. Mientras tanto, en la zona noble, Ciro juega con fuego al cerrar un acuerdo de inversión con el Duque de Carril utilizando el dinero de Julieta a sus espaldas, lo que provoca un enfrentamiento directo con Manuel, quien se siente traicionado por su primo. Por si fuera poco, Pía confronta a Ricardo por sus sospechas sobre la muerte de Ana, llevándolo al límite.

Capítulo 813 (Martes 14 de abril)

El apellido Luján sigue en entredicho y Alonso, furioso, decide retirar su apoyo ante el escándalo. Jacobo intenta pescar en río revuelto y le propone a Martina una solución radical para limpiar su imagen: despedir fulminantemente a Petra. Sin embargo, la joven se niega en redondo a deshacerse del ama de llaves. En el servicio, el pánico se apodera de Vera ante la visita del Duque de Carril; Teresa tiene que improvisar y fingir que la doncella está enferma para evitar un encuentro que podría revelar su verdadera identidad ante su padre.

Capítulo 814 (Miércoles 15 de abril)

Manuel intenta por todos los medios que el Duque de Carril anule el contrato de Ciro, pero recibe una negativa rotunda que lo deja contra las cuerdas. Peor lo tienen Ángela y Curro, quienes ven cómo su relación se rompe definitivamente tras un malentendido con unas cartas orquestado por Lorenzo; la joven está convencida de que Curro le ha fallado y el abismo entre ellos parece ya insalvable. Mientras, Cristóbal empieza a sospechar que la supuesta enfermedad de Vera esconde algo mucho más turbio.

Capítulo 815 (Jueves 16 de abril)

La tensión entre Ricardo y Pía llega a un punto de no retorno. Harto de ser señalado como un asesino, el ayuda de cámara reta al ama de llaves a que lo denuncie ante la Guardia Civil si tan segura está. Sin embargo, bajo presión, Ricardo acaba haciendo una confesión inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja a Pía sin palabras. Por otro lado, la marcha de María Fernández parece inminente, a pesar de que Alonso intenta convencerla de que se quede, recordándole que ella es ya "parte de la familia". Jacobo, por su parte, decide saltarse la autoridad de Martina y baja al servicio dispuesto a echar a Petra él mismo.

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Capítulo 817 (Viernes 17 de abril)

Los remordimientos por la confesión de Ricardo hacen mella en Pía, quien, desbordada por el pasado, decide sincerarse con Curro. En un momento de máxima vulnerabilidad, el ama de llaves le revela su secreto mejor guardado: toda la verdad sobre el asesinato del Barón de Linaja. Esta confesión une sus destinos para siempre y promete consecuencias imprevisibles para todos los habitantes de la casa. ¿Cómo reaccionará Curro al saber cómo murió su abuelo?