Sábado 11 de abril 2026
Audiencias TV ayer: Cuatro asalta el prime time con Denzel Washigton, mientras que 'Visto lo visto' llega peor que '¡Vaya fama!'
'Atrapa un millón' mantiene el liderazgo de la noche y 'Got Talent' no remonta con sus semifinales
El tándem Cuatro y Denzel Washington ha sido todo un acierto en la noche del sábado. La película 'The Equializer II' logra asaltar el prime time y se queda a solo 4 décimas de superar a 'Atrapa un millón' en estricta coincidencia. En su franja completa, la cinta logró un excelente 10% y 963.000 espectadores.
Por su parte, 'Atrapa un millón' vuelve a liderar un sábado más su franja. El concurso de Manel Fuentes firmó un 10,1% y 1.024.000 seguidores. En Telecinco, 'Got Talent' no remonta con sus semifinales y cae a un 8,7% y 772.000 apoyos.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, La 1 y su 'Misión imposible' quedan en cuarto lugar con un 8,3% y 807.000 fieles, mientras que 'laSexta Xplica' se queda lejos, pero anota un buen 6,4% y 529.000 televidentes. En la sobremesa, 'Visto lo visto' llega con peores registros que '¡Vaya fama!' y su dato no le augura un exitoso futuro, aunque habrá que esperar a su evolución.
Audiencias de estrenos '¡Vaya fama!' y Visto lo visto
- '¡Vaya fama!' (06/09/2025): 7,2% y 381.000 (Franja de emisión: 13h a 15h).
- Visto lo visto (11/04/2026): 6,8% y 443.000 (Franja de emisión: 13:45 a 15h).
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