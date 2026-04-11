Verónica Dulanto presenta 'Visto lo visto', el nuevo programa del mediodía del fin de semana de Telecinco: "Es una franja complicada, pero creemos mucho en el formato"

Verónica Dulanto se pone al frente de 'Visto lo visto', el nuevo formato de sobremesa de fin de semana con el que Telecinco busca renovar su oferta en una franja clave. El programa apuesta por una fórmula ágil basada en vídeos virales y actualidad en imágenes, alejándose del modelo tradicional de magazine con debate. En esta entrevista con YOTELE, Dulanto explica las claves del formato, el reto de conquistar a la audiencia en una franja complicada y su papel como conductora de un espacio que aspira a adaptarse a las nuevas formas de consumo.

YOTELE. Telecinco define 'Visto lo visto' como un formato de actualidad con ritmo y viralidad. ¿Qué lo diferencia de otros magazines?

VERÓNICA DULANTO. Va a ser un programa en el que lo importante es la actualidad, pero contada a través de vídeos virales, sorprendentes y para todo el mundo. Al final, cuando no estamos viendo la tele, cogemos el móvil y hacemos scroll viendo vídeos. Lo que vamos a hacer es llevar esa forma de consumir contenidos a la televisión. Tenemos una máxima: no queremos contar la actualidad, queremos que la veas. Que sean vídeos sorprendentes y espectaculares.

YOTELE. ¿Se adapta entonces a cómo consume hoy la gente la información, más estilo TikTok?

VERÓNICA DULANTO. Claro. Es una ventana nueva. Para informarse en televisión ya están los informativos o los magazines tradicionales, con debate y colaboradores. Aquí no. Aquí se trata de que sea un programa ágil, directo, sin mesas de debate. Es adaptar lo que la gente consume en el móvil a un formato televisivo.

YOTELE. El programa llega a la sobremesa del fin de semana, una franja complicada en Telecinco. ¿Cómo afrontas el reto?

VERÓNICA DULANTO. Es un reto, sin duda. Es una franja complicada porque el consumo cambia los fines de semana, la gente hace otras cosas. Pero creemos mucho en el formato y creemos que es una buena opción justo antes del informativo. Es un programa familiar, para todos los públicos. Además, estamos muy ilusionados y con un equipo con el que ya he trabajado antes, así que hay muy buena sintonía.

YOTELE. ¿Es un programa para ver con atención?

VERÓNICA DULANTO. No, no se puede ver de fondo. Es un programa muy visual. De hecho, mi consejo es que dejen la comida preparada antes, se sienten a verlo y luego ya coman con el informativo. Porque en cuanto apartes la mirada, te lo has perdido. Va a haber mucho impacto, mucha viralidad. Yo seré la conductora, pero lo importante es lo que estás viendo. Habrá contenidos de todo tipo, que te generen emociones: sorpresa, impacto, incluso cosas fuertes.

YOTELE. ¿Qué tipo de contenidos veremos? ¿También corazón?

VERÓNICA DULANTO. Tenemos una máxima: si no hay imagen potente, no hay tema. Da igual que sea política, actualidad o corazón. Si no hay una imagen potente, no entra. Porque el programa va muy rápido y no hay espacio para el aburrimiento.

YOTELE. ¿Habrá colaboradores en plató?

VERÓNICA DULANTO. No como tal. El plató es el gran pantallón que tengo detrás. Sí habrá reporteros en directo en algunos puntos, pero no para debatir, sino para aportar otras perspectivas. Y también estará José Luis Vidal como prescriptor. Él aportará la cara B de la actualidad, lo que no se ve, ampliando los vídeos con contexto o con imágenes relacionadas.

YOTELE. En los últimos años has ido asumiendo más peso en Mediaset. ¿Cómo vives este momento?

VERÓNICA DULANTO. Estoy encantada. Muy feliz. La cadena apuesta por mí desde hace tiempo y formar parte de esa cantera de presentadores me hace mucha ilusión. Este es un nuevo reto y lo afronto con muchas ganas.

YOTELE. ¿Qué le dirías al espectador para que vea el programa?

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VERÓNICA DULANTO. Que no se lo pueden perder. Llegamos para impactar, entretener y contar la actualidad desde otra perspectiva. Es un programa que no les va a dejar indiferentes.