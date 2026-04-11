Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis 2FC Barcelona - RCD EspanyolMollet del VallèsNegociaciones Irán Estados UnidosBlanca SerraBarcelonaJulio asesino DavidFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

Imitaciones gala 2

‘Tu cara me suena 13’: lista completa de imitaciones de la gala 2 con el grupo viral del momento

Los concursantes ya conocen a quién tendrán que imitar en la segunda gala del talent show de Antena 3 tras el triunfo de María Parrado en el estreno.

'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Tu cara me suena’ ha arrancado su decimotercera edición en Antena 3 con una primera gala de alto nivel que dejó como ganadora a María Parrado. Tras este primer veredicto, los concursantes ya han pasado por el mítico pulsador para conocer sus nuevas imitaciones de cara a la gala 2, que se emitirá el próximo viernes.

El estreno del talent show reunió a los nueve participantes de esta edición —Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello—, que demostraron un gran nivel desde el inicio.

Con la clasificación ya marcada tras la primera noche, el pulsador ha dictado sentencia y ha configurado una segunda gala cargada de retos muy variados, con artistas nacionales e internacionales de estilos muy diferentes.

Lista de imitaciones de la gala 2

  • Cristina Castaño se transformará en Chappell Roan
  • Jesulín de Ubrique imitará a Hombres G
  • Sole Giménez actuará junto a un invitado para convertirse en Alizz y Amaia
  • Aníbal Gómez será Alaska
  • JKBello se convertirá en Alex Warren
  • Leonor Lavado se pondrá en la piel de Nueva Línea
  • Martín Savi será Tome Jones
  • María Parrado defenderá su victoria imitando a Thalía
  • Paula Koops se pondrá en la piel de Jeanette

Noticias relacionadas

La gala promete mantener el nivel del estreno con actuaciones exigentes tanto a nivel vocal como interpretativo, en una edición que ha comenzado con gran expectación y competitividad entre los concursantes.

TEMAS

  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
  5. El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
  6. Retirado el camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo y provocó el corte de la C-32
  7. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  8. Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión

‘Tu cara me suena 13’: lista completa de todas las imitaciones de la gala 2

‘Tu cara me suena 13’: lista completa de todas las imitaciones de la gala 2

FC Barcelona - RCD Espanyol, hoy en directo: última hora del derbi catalán de LaLiga

FC Barcelona - RCD Espanyol, hoy en directo: última hora del derbi catalán de LaLiga

Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra

La alineación del Barça ante el Espanyol: con Pedri y Lamine Yamal

La alineación del Barça ante el Espanyol: con Pedri y Lamine Yamal

El sindicato alemán de pilotos convoca huelga en Lufthansa para el lunes y el martes

El sindicato alemán de pilotos convoca huelga en Lufthansa para el lunes y el martes

Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà

Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà

El Parlamento de Irak elige a Nizar Amedi como nuevo presidente de la República

El Parlamento de Irak elige a Nizar Amedi como nuevo presidente de la República

El rincón de Sant Boi de Llobregat que está ya en la historia del cine

El rincón de Sant Boi de Llobregat que está ya en la historia del cine