‘Tu cara me suena 13’: lista completa de imitaciones de la gala 2 con el grupo viral del momento

‘Tu cara me suena’ ha arrancado su decimotercera edición en Antena 3 con una primera gala de alto nivel que dejó como ganadora a María Parrado. Tras este primer veredicto, los concursantes ya han pasado por el mítico pulsador para conocer sus nuevas imitaciones de cara a la gala 2, que se emitirá el próximo viernes.

El estreno del talent show reunió a los nueve participantes de esta edición —Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello—, que demostraron un gran nivel desde el inicio.

Con la clasificación ya marcada tras la primera noche, el pulsador ha dictado sentencia y ha configurado una segunda gala cargada de retos muy variados, con artistas nacionales e internacionales de estilos muy diferentes.

Lista de imitaciones de la gala 2

Cristina Castaño se transformará en Chappell Roan

Jesulín de Ubrique imitará a Hombres G

Sole Giménez actuará junto a un invitado para convertirse en Alizz y Amaia

Aníbal Gómez será Alaska

JKBello se convertirá en Alex Warren

Leonor Lavado se pondrá en la piel de Nueva Línea

Martín Savi será Tome Jones

María Parrado defenderá su victoria imitando a Thalía

Paula Koops se pondrá en la piel de Jeanette

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La gala promete mantener el nivel del estreno con actuaciones exigentes tanto a nivel vocal como interpretativo, en una edición que ha comenzado con gran expectación y competitividad entre los concursantes.