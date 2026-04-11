Imitaciones gala 2
‘Tu cara me suena 13’: lista completa de imitaciones de la gala 2 con el grupo viral del momento
Los concursantes ya conocen a quién tendrán que imitar en la segunda gala del talent show de Antena 3 tras el triunfo de María Parrado en el estreno.
‘Tu cara me suena’ ha arrancado su decimotercera edición en Antena 3 con una primera gala de alto nivel que dejó como ganadora a María Parrado. Tras este primer veredicto, los concursantes ya han pasado por el mítico pulsador para conocer sus nuevas imitaciones de cara a la gala 2, que se emitirá el próximo viernes.
El estreno del talent show reunió a los nueve participantes de esta edición —Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello—, que demostraron un gran nivel desde el inicio.
Con la clasificación ya marcada tras la primera noche, el pulsador ha dictado sentencia y ha configurado una segunda gala cargada de retos muy variados, con artistas nacionales e internacionales de estilos muy diferentes.
Lista de imitaciones de la gala 2
- Cristina Castaño se transformará en Chappell Roan
- Jesulín de Ubrique imitará a Hombres G
- Sole Giménez actuará junto a un invitado para convertirse en Alizz y Amaia
- Aníbal Gómez será Alaska
- JKBello se convertirá en Alex Warren
- Leonor Lavado se pondrá en la piel de Nueva Línea
- Martín Savi será Tome Jones
- María Parrado defenderá su victoria imitando a Thalía
- Paula Koops se pondrá en la piel de Jeanette
La gala promete mantener el nivel del estreno con actuaciones exigentes tanto a nivel vocal como interpretativo, en una edición que ha comenzado con gran expectación y competitividad entre los concursantes.
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