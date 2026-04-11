Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' arrasa con su regreso y 'De viernes' resiste con Kiko Rivera

Tu cara me suena' arrasa en su regreso aunque baja ante un potente 'De viernes' con un muy polémico Kiko Rivera

La noche de este viernes 19 de abril se convirtió en una de las más competitivas de lo que llevamos de temporada gracias al regreso de Ti cara me suena. El talent show de Antena 3 presentado por Manel Fuentes volvió a arrasar con un 20,9% de share y 1,7 millones de espectadores. Pese a que el dato es excepcional, baja xx puntos con resiento a lo arranque de la pasada edición.

Por su parte, De viernes aguantó muy bien la vuelta del talent musical gracias al empuje de Kiko Rivera en el plató de Telecinco.

*En elaboración.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 20,9% y 1.746.000

Telecinco

De viernes: 11,8% y 967.000

Cuatro

First Dates: 5,1% y 533.000

El Blockbuster: El protector: 8% y 774.000

La 1

Cine: Misión imposible: Nación secreta: 7,3% y 794.000

Cine: Misión imposible 2: 5,5% y 340.000

laSexta

laSexta Clave: 3,6% y 341.000

laSexta Columna: 5,5% y 601.000

Equipo de Investigación: 4,2% y 463.000 / 3,4% y 269.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 423.000 / 5,6% y 610.000

Plano general: 2,5% y 290.000

Historia de nuestro cine: 1,3% y 121.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 12,3% y 362.000

La 1

Informativo Especial: Artemis II, vuelta de la Luna: 11% y 304.000

Cuatro

Cine Cuatro: The yatch: La pasajera: 5,3% y 223.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,8% y 224.000 / 5,5% y 150.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.217.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 655.000

Pasapalabra: 18,5% y 1.476.000

La 1

Directo al grano: 9,3% y 759.000

Valle Salvaje: 10,5% y 710.000

La promesa: 12,9% y 845.000

Malas lenguas: 11,4% y 801.000

Aquí la tierra: 12,4% y 1.014.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,8%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).

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Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (2,9%).