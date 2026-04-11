Viernes 10 de abril 2026
Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' arrasa con su regreso y 'De viernes' resiste con Kiko Rivera
En La 1, el informativo especial del Artemis II consigue un buen 11% en la madrugada.
Tu cara me suena' arrasa en su regreso aunque baja ante un potente 'De viernes' con un muy polémico Kiko Rivera
La noche de este viernes 19 de abril se convirtió en una de las más competitivas de lo que llevamos de temporada gracias al regreso de Ti cara me suena. El talent show de Antena 3 presentado por Manel Fuentes volvió a arrasar con un 20,9% de share y 1,7 millones de espectadores. Pese a que el dato es excepcional, baja xx puntos con resiento a lo arranque de la pasada edición.
Por su parte, De viernes aguantó muy bien la vuelta del talent musical gracias al empuje de Kiko Rivera en el plató de Telecinco.
*En elaboración.
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: 20,9% y 1.746.000
Telecinco
De viernes: 11,8% y 967.000
Cuatro
First Dates: 5,1% y 533.000
El Blockbuster: El protector: 8% y 774.000
La 1
Cine: Misión imposible: Nación secreta: 7,3% y 794.000
Cine: Misión imposible 2: 5,5% y 340.000
laSexta
laSexta Clave: 3,6% y 341.000
laSexta Columna: 5,5% y 601.000
Equipo de Investigación: 4,2% y 463.000 / 3,4% y 269.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 423.000 / 5,6% y 610.000
Plano general: 2,5% y 290.000
Historia de nuestro cine: 1,3% y 121.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 12,3% y 362.000
La 1
Informativo Especial: Artemis II, vuelta de la Luna: 11% y 304.000
Cuatro
Cine Cuatro: The yatch: La pasajera: 5,3% y 223.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,8% y 224.000 / 5,5% y 150.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,2% y 1.217.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 655.000
Pasapalabra: 18,5% y 1.476.000
La 1
Directo al grano: 9,3% y 759.000
Valle Salvaje: 10,5% y 710.000
La promesa: 12,9% y 845.000
Malas lenguas: 11,4% y 801.000
Aquí la tierra: 12,4% y 1.014.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (15,8%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (2,9%).
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