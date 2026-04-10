À Punt reorganiza sus tardes con ‘Està Passant Comunitat Valenciana’, un nuevo magacín en directo con María Domínguez y Rosa Porta

À Punt prepara un importante movimiento en su franja vespertina con el estreno de ‘Està Passant Comunitat Valenciana’, un nuevo magacín diario que llegará a la cadena el próximo lunes 13 de abril. La autonómica refuerza así sus tardes con una apuesta de actualidad en directo que busca seguir de cerca lo que ocurra en la Comunitat Valenciana, pero también en el resto de España y en el ámbito internacional.

El nuevo espacio se emitirá cada tarde entre las 17:00 y las 19:00 horas y estará producido por Prime TV i Sheri. La idea de la cadena pasa por construir un formato muy pegado al presente, con una estructura en la que el directo tendrá un peso decisivo y en la que las conexiones desde distintos puntos del territorio valenciano serán una de sus principales señas de identidad.

La vocación del programa será claramente de servicio público. Su planteamiento pasa por abordar desde sucesos de última hora hasta historias humanas, cambios meteorológicos o cuestiones que afecten de forma directa a la vida cotidiana de los ciudadanos. Todo ello con un equipo de reporteros que trabajará sobre el terreno y que servirá de apoyo constante a un formato pensado para tener pulso informativo y cercanía.

Al frente estarán María Domínguez y Rosa Porta. La primera asumirá la presentación principal del espacio, mientras que la segunda ejercerá como copresentadora, reforzando el análisis y el contacto más próximo con el espectador. À Punt une así a dos perfiles con experiencia para liderar una franja diaria en la que la agilidad y la solvencia serán claves. María Domínguez ya ha avanzado cuál será el espíritu del programa y lo ha resumido así: “Nuestro objetivo es contar lo que pasa, cuando pasa, y hacerlo con rigor, naturalidad y respeto”.

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Con este lanzamiento, À Punt busca consolidar una cita diaria reconocible en sus tardes y reforzar una franja muy ligada a la información útil y al seguimiento de la actualidad más inmediata. ‘Està Passant Comunitat Valenciana’ nace así con la intención de convertirse en una ventana abierta al día a día de la Comunitat y en una nueva pieza estable dentro de la programación de la cadena.