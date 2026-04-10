María Parrado, concursante de la nueva edición de 'Tu cara me suena': "Me encantaría hacer una actuación con Esperansa Grasia y María Patiño"

María Parrado se suma a la nueva edición de 'Tu cara me suena', que llega esta noche al prime time de Antena 3, tras haber pasado previamente por el formato como invitada. La cantante afronta ahora el reto completo con la intención de salir de su zona de confort y demostrar su versatilidad más allá de lo vocal. En esta entrevista con YOTELE, Parrado repasa sus primeras sensaciones en el programa, la exigencia de las imitaciones y cómo vive esta nueva etapa en televisión desde una perspectiva más madura.

YOTELE. ¿Qué sentiste cuando te propusieron participar en 'Tu cara me suena'?

MARÍA PARRADO. Pues muy guay, porque ya vengo de una experiencia increíble. He estado dos veces de invitada y la verdad es que me parecía un equipo maravilloso, un programa súper divertido. Entonces lo tenía ahí como asignatura pendiente, decía: “Ojalá pueda hacerlo en algún momento”.

YOTELE. ¿Qué es lo que más te atrae del formato? ¿El reto vocal, la interpretación, salir de tu zona de confort…?

MARÍA PARRADO. Yo creo que es una mezcla de todo eso. Siempre se dice que los cantantes lo tenemos un poco más fácil, pero no lo veo así para nada. Imitar es muy complicado, por mucho que tengas la parte vocal. Hay baile, hay mucha corporalidad, y hay voces dificilísimas. Está siendo un reto en todos los sentidos.

YOTELE. ¿Crees que el jurado te va a exigir más por ser cantante?

MARÍA PARRADO. Puede ser, pero mi foco está en hacer la actuación lo mejor posible. Se pasan muchos nervios aquí, da igual a lo que nos dediquemos fuera. Quiero salir de cada gala orgullosa de lo que he hecho. Luego, por supuesto, valoro los consejos y las puntuaciones del jurado, tanto si son altas como si son bajas.

YOTELE. ¿Eres competitiva?

MARÍA PARRADO. Creo que todos tenemos nuestro punto competitivo, pero en mi caso es más conmigo misma. No con mis compañeros, porque los adoro. Hemos hecho una piña increíble. La exigencia va hacia mí, hacia querer hacerlo lo mejor posible.

YOTELE. ¿Qué tipo de artista te gustaría imitar?

MARÍA PARRADO. Todo lo que sea salir de mi zona de confort. El baile, por ejemplo, me parece muy divertido porque nunca en mi vida he bailado. También hacer de chico. Creo que es la oportunidad perfecta para probar cosas distintas.

YOTELE. ¿Y algo que te dé miedo?

MARÍA PARRADO. Pues los chicos, ese cambio de registro. A nivel vocal y escénico es complicado. Me imagino que a ellos también les pasa al revés.

YOTELE. Compartes edición con perfiles muy distintos. ¿Con quién crees que vas a conectar más?

MARÍA PARRADO. Con J Kbello ya tenía relación, soy una de las compositoras de 'VIP', así que sabía que íbamos a conectar. Pero de verdad que nos llevamos muy bien todos. Por ejemplo, a Jesulín no lo conocía y estamos todos enamorados de él, de cómo es y de lo bien que lo está haciendo.

YOTELE. ¿Cómo es la preparación del programa?

MARÍA PARRADO. Hay muchísimo trabajo. Ensayos de coreografía en Madrid con Miriam, Borja y los bailarines, ensayos en plató los lunes, y los martes grabamos gala. Hay mucho trabajo detrás, pero es increíble.

YOTELE. Llevas más de una década en la industria. ¿Qué balance haces de tu carrera?

MARÍA PARRADO. Me hace sentir mayor decir eso (risas). Volver a la tele me ha hecho mucha ilusión. Ahora lo vivo desde otro punto, con más madurez. Y si miro atrás, lo haría todo igual. Haber hecho la banda sonora de 'Vaiana' ha sido uno de los regalos de mi vida. Siempre voy a ser chica Disney y eso me encanta.

YOTELE. Ahora que se estrena el live action de 'Vaiana'. ¿Vas a hacer algo para esta nueva película?

MARÍA PARRADO. No tengo mucha información. Sé que sale en julio y he grabado los trailers que han ido saliendo. No sé si habrá canciones nuevas, ojalá. Me encantaría, pero si no, feliz igualmente de volver a ese universo.

YOTELE. Esperanza Gracia te imitó en 'Tu cara me suena', pero se vivió un momento viral, donde te confundió con María Patiño. ¿Cómo viviste ese momento?

MARÍA PARRADO. Fue icónico. Me encantaría traerla en un “trae a un amigo”, junto a María Patiño. A las dos. Soy fan de las dos, así que sería maravilloso.

YOTELE. Más allá de este programa, ¿te gustaría hacer más televisión?

MARÍA PARRADO. Todo lo musical, sí. Pero aventuras extremas no. Para mí ya es un riesgo bajar las escaleras del programa (risas). Soy muy patosa. Cocinar sí, por ejemplo, pero no me veo tirándome de un helicóptero.

YOTELE. ¿Te verías en el Benidorm Fest?

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MARÍA PARRADO. Sí, claro. Todo lo musical me interesa. Tengo muchos amigos que han pasado por ahí. No lo descarto para nada. En la vida nunca puedes decir que no, porque al final lo acabas haciendo.