Invitados '¡De viernes!' hoy: Kiko Rivera actualiza su relación con Isabel Pantoja, compitiendo con 'Tu cara me suena'

Kiko Rivera volverá a sentarse en ‘¡De Viernes!’ en una entrega marcada por su respuesta a las últimas declaraciones de Irene Rosales y por la situación actual de su entorno familiar. Telecinco ha avanzado una entrevista en la que el DJ dará réplica a las acusaciones y críticas que se han producido tras su anterior aparición en el programa y en la que también abordará la reconciliación abierta con Isabel Pantoja, compitiendo así con el estreno de la decimotercera edición de 'Tu cara me suena'.

El espacio centrará buena parte de la conversación en la reacción de Irene Rosales, a la que Kiko responderá punto por punto. Además, el programa anuncia que también defenderá a Lola, su actual pareja, después de las críticas que ella habría recibido en los últimos días a raíz de esta exposición pública.

Junto a ese frente, la entrevista servirá para actualizar uno de los asuntos más delicados del clan Pantoja: el acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja tras años de distanciamiento. El hijo de la cantante contará nuevos detalles sobre ese primer contacto y sobre la llamada con la que ambos habrían empezado a rebajar tensiones después de mucho tiempo sin relación.

Sin embargo, ese proceso no estaría todavía culminado. Kiko también explicará por qué, pese a ese primer paso, aún no ha podido producirse el esperado reencuentro con su madre. Ahí estará uno de los grandes focos de la entrevista, ya que el programa vuelve a poner el acento en el posible deshielo dentro de una de las familias más seguidas de la crónica social.

La visita servirá igualmente para revisar en qué punto se encuentra su vínculo con Isa Pantoja. El programa adelanta que Kiko valorará además las imágenes recientes de su hermana junto a María del Monte durante la Semana Santa de Sevilla, en una nueva muestra de que la situación familiar seguirá ocupando un lugar central en su intervención.

Noticias relacionadas

Más allá de la entrevista, ‘¡De Viernes!’ mantendrá también una ventana abierta a la última hora de ‘Supervivientes’, con imágenes inéditas del reality y comentarios en plató de Rocío Flores, Karmele Marchante, José María Almoguera y María Jesús Ruiz.