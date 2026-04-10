Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' sube 4 puntos en una semana, rozando el 20%, y casi dobla a 'Perdiendo el juicio'

La noche del jueves 9 de abril volvió a estar dominada por Telecinco. 'Supervivientes' firmó un contundente 19,2% de cuota de pantalla y 1.105.000 espectadores, creciendo 4 puntos respecto a la semana anterior y consolidando su liderazgo en el prime time.

En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' se mantuvo por encima del doble dígito con un 10% de share y 811.000 espectadores, aunque lejos del rendimiento del reality. Por su parte, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar con un 8,2% de cuota de pantalla y 621.000 espectadores. En laSexta, la película 'Objetivo: La Casa Blanca', dentro de 'El taquillazo', registró un 5,2% de cuota de pantalla y reunió a 364.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Ilia Topuria, cerró la semana como líder indiscutible al firmar un 14,2% de share y 1.720.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' se situó como segunda opción con un 11,5% y 1.376.000 espectadores gracias a la visita de Santiago Segura.

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