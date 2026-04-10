Atresmedia y los hermanos Caballero se desvinculan de 'Esperando a Manolo', la supuesta precuela de 'Aquí no hay quien viva' que llega al teatro

‘Aquí no hay quien viva’ se ha convertido en un fenómeno de masas, y parece que está de vuelta, aunque esta vez fuera de la televisión. Los Teatros Luchana ya han puesto a la venta ‘Esperando a Manolo’, una obra que se presenta como una precuela del universo de Desengaño 21 y que recupera a tres de sus personajes más recordados: Marisa, Vicenta y Concha. Según la sinopsis, la historia arranca cuando Marisa llega al edificio tras ser abandonada por Manolo y se instala con su hermana Vicenta, mientras ambas se ven envueltas en nuevos enredos vecinales.

El montaje anuncia funciones en Madrid desde el 25 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2026. La ficha oficial lo vende directamente como “la precuela de la mítica serie” y apela sin rodeos a la nostalgia del público de ‘Aquí no hay quien viva’, con guiños como el “movida, movida” o el clásico “un poquito de por favor”.

Pero detrás de ese reclamo hay un matiz clave. Según ha sabido en exclusiva YOTELE, los hermanos Caballero, creadores de la serie, no están vinculados a este proyecto ni sabían nada de él antes de su anuncio oficial. Además, fuentes consultadas por este portal aseguran que tampoco tiene nada que ver con Atresmedia. Es decir, ‘Esperando a Manolo’ no nace como una extensión oficial de la ficción original, sino como una propuesta externa que toma como punto de partida aquel imaginario tan reconocible para construir su propia historia. El montaje no oficial está creado por Carlos Báez para Brodwei, una compañía especializada en parodias teatrales.

Aunque el título y la promoción juegan claramente con el tirón de ‘Aquí no hay quien viva’, no se trata de una continuación canónica ni de una producción respaldada por quienes levantaron la serie en Antena 3. En otras palabras: el universo de Marisa, Vicenta y Concha regresa al teatro, sí, pero lo hace al margen de la marca original y de sus creadores.

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Así, ‘Esperando a Manolo’ nace con un gancho evidente para los fans de la comedia vecinal, pero también con una precisión importante: no es una nueva vida oficial de ‘Aquí no hay quien viva’, sino una iniciativa teatral independiente que bebe de sus personajes y de su recuerdo popular.