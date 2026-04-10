El accidente de Iker Jiménez en ‘Horizonte’ que obligó a parar el debate en directo

‘Horizonte’ vivió este jueves uno de esos momentos de directo que terminan escapándose por completo del guion. En plena tertulia sobre la declaración de Carmen Pano en el Tribunal Supremo, el programa que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter se vio interrumpido por un pequeño accidente en la mesa que primero provocó un buen susto y después acabó convertido en una escena de risas entre presentadores y colaboradores.

Todo ocurrió mientras Ketty Garat intervenía en directo. De repente, Jorge Calabrés, que estaba en pantalla en ese momento, reaccionó sobresaltado al ver cómo la taza de Iker Jiménez acababa volcando sobre la mesa. El líquido se derramó rápidamente sobre los papeles y también sobre el móvil del periodista, alterando por completo el ritmo de la conversación y dejando una imagen insólita en pleno directo.

Lejos de dramatizar, Iker Jiménez optó por tomárselo con humor desde el primer momento y soltó: “Esto en el fondo es una operación porque yo sé que Calabrés tiene material muy peligroso y, disimuladamente, se lo he tirado. ¡Qué susto se ha dado!”. La reacción del presentador desató las carcajadas en plató, mientras intentaba comprobar si el teléfono de su colaborador seguía funcionando. De hecho, le pidió enseguida: “Enciéndelo”.

La escena no terminó ahí, porque el líquido seguía avanzando por la mesa y obligó a todos a improvisar una solución sobre la marcha. Fue entonces cuando Iker volvió a avisar: “Quita el móvil de ahí porque la Coca Cola está avanzando”. Carmen Porter reaccionó dándole un periódico para contener el derrame, lo que dio pie a una nueva tanda de bromas por parte del conductor del programa.

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“Mira, ‘El País’, lo siento por los de ‘El País’”, soltó Iker Jiménez mientras intentaban secar la mesa. Y poco después remató el momento con otra ironía: “Y ahora el ABC... vamos a hacer una trinchera. ¿Por qué nos mandarán hacer un programa diario?”. Carmen Porter, viendo el revuelo montado, terminó pidiéndole con sorna: “Ahora quédate quietecito”.