Es oficial: Jesús Cintora salta al prime time de La 2 con 'Malas Lenguas Noche', celebrando un año de éxitos

RTVE refuerza su apuesta por 'Malas lenguas' justo cuando el programa cumple su primer año en emisión. El espacio conducido por Jesús Cintora se ha asentado como una de las bazas de actualidad de la corporación en las tardes y ese recorrido tendrá ahora una nueva consecuencia directa: el formato contará también con versión en horario de máxima audiencia en La 2.

En este tiempo, el programa ha ido encontrando un tono propio dentro de la oferta diaria de RTVE. Su mezcla de análisis político y social, revisión de declaraciones públicas, desmontaje de bulos y participación de tertulianos y reporteros ha terminado por darle una identidad bastante reconocible en la parrilla. Todo ello, además, con una estructura que combina mirada informativa y ritmo televisivo, uno de los elementos que más ha marcado su evolución durante estos meses.

El crecimiento del formato también se ha reflejado en audiencia. Durante marzo, su tramo en La 1 firmó un 11,3% de cuota y 959.000 espectadores, mientras que en La 2 alcanzó un 7,3% y 532.000 seguidores, su mejor dato mensual desde el arranque. Con esos resultados, el espacio no solo mejora la franja de ambas cadenas, sino que se convierte en una de las apuestas más rentables del bloque vespertino de RTVE.

Coincidiendo con este aniversario, la cadena pública ha decidido ampliar la marca con 'Malas lenguas Noche', una nueva edición para los sábados en prime time en La 2. Esta versión tendrá un planteamiento más reposado, con más peso para los reportajes, las entrevistas en plató y las mesas de análisis, además de incorporar nuevos colaboradores y una renovación visual del espacio.

Jesús Cintora ha resumido así el espíritu con el que el programa ha llegado hasta aquí: “En este primer año hemos consolidado un formato que demuestra que se puede hacer análisis riguroso sin renunciar a ser accesible, explicando la actualidad con claridad para que cualquier ciudadano entienda qué está pasando y cómo le afecta en su día a día”. El periodista añade: “La pluralidad de voces y el espíritu crítico han sido nuestras señas de identidad, y creemos que eso conecta con la audiencia”.

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Producido por RTVE junto a Big Bang Media, 'Malas lenguas' encara así una nueva etapa. Un año después de su llegada, el programa ya no solo presume de estabilidad en la tarde: también se convierte en una de las marcas informativas a las que RTVE quiere dar más recorrido.