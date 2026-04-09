La presentadora Toñi Moreno se sincera: "Fui la primera homófoba conmigo misma"

Toñi Moreno dejó una de las confesiones más íntimas de su paso por ‘Ex. La vida después’, el programa de Cuatro conducido por Ana Milán. La presentadora habló sin rodeos de su sexualidad, del peso que arrastró durante años y del instante en que todo cambió para ella, un punto de inflexión que sitúa en una entrevista a Laura Pausini en ‘Viva la vida’. Allí, según recordó, la cantante italiana le lanzó una pregunta directa que la descolocó por completo y acabó marcando un antes y un después en su vida.

Moreno relató así aquel momento: “Quería tapar el sol con un dedo, recuerdo por un lado cómo el mundo me empezó a dar vueltas y miré al público esperando a que yo dijera que sí y lo hice, así me quité 20 años de encima, era que ya no tenía que disimular delante de nadie”. Después, resumió la importancia de aquel episodio con otra frase todavía más contundente sobre Laura Pausini: “Le debo la vida”.

La entrevista fue más allá de esa anécdota y dejó una reflexión mucho más profunda sobre cómo había vivido hasta entonces. Toñi Moreno explicó: “No me daba un beso en la calle, mi principal enemiga he sido yo”. Esa frase condensó una parte importante de su conversación con Ana Milán, en la que admitió que durante mucho tiempo llevó una vida marcada por la autocensura, aunque en privado hiciera lo que quería y estuviera con quien quería. Mirando atrás, también confesó qué le diría hoy a aquella Toñi que todavía no se atrevía a dar el paso: “No va a ser para tanto”.

La presentadora también fue especialmente dura consigo misma al recordar cómo vivió su orientación sexual durante años: “He tardado muchísimo, he salido con muchos chicos, no quería ser lesbiana. He tenido una educación muy católica, me ha costado mucho llegar a quererme. He sido la primera homófoba conmigo misma, es la realidad. Me he negado mucho porque creía que era pecado”. Con esas palabras, Toñi Moreno puso nombre al conflicto interno que arrastró durante mucho tiempo y que vinculó directamente a la educación religiosa con la que creció.

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Ese proceso, según contó, no terminó de cambiar de verdad hasta que fue madre. En la entrevista explicó: “Quiero que mi hija viva en la verdad y la libertad”, una idea que conectó con otra reflexión sobre la necesidad de que quienes tienen visibilidad pública hablen del tema con naturalidad. La periodista defendió que las personas conocidas deben hacerlo también por todas aquellas niñas que puedan estar pasando por lo mismo que ella vivió durante años.