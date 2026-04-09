Jesulín de Ubrique explica por qué aceptó ‘Tu cara me suena’ y el miedo que siente al volver a cantar 30 años después del 'Toda, toda'

Jesulín de Ubrique ha sido uno de los nombres más comentados de la presentación de la nueva edición de 'Tu cara me suena'. El extorero ha explicado este jueves, 9 de abril, durante la rueda de prensa, cómo está viviendo su paso por el concurso de Antena 3 y ha reconocido que ni él mismo imaginaba que acabaría regresando a la música tres décadas después de haberla aparcado tras el éxito del 'Toda, toda'.

En su encuentro con la prensa, Jesulín resumió así la sensación que le produce esta experiencia: “Es una cosa extraña porque decidí colgar los bártulos del cante y ha dado la casualidad que después de 30 años volver a cantar y además tener el privilegio y la suerte de poderlo hacer en un programa como éste”. Aun así, dejó claro que el reto no es menor para él y bromeó con otra de las exigencias del formato: “Lo de voy a bailar, eso está por ver todavía”.

El concursante explicó que su vuelta al mundo de la música no entra en sus planes más allá del programa. Sobre la posibilidad de retomarla después de 'Tu cara me suena', respondió: “Si lo hago con todos ellos me siento más arropado. Por la vía solo, ya te digo yo que no”. Y añadió sobre aquella etapa pasada: “El mundo de la música lo tenía más que olvidado, porque además no me benefició absolutamente nada en mi profesión y quedó en un segundo plano”. Jesulín también admitió que nunca pensó que este sería uno de los caminos que iba a tomar tras retirarse de los ruedos: “Posiblemente lo que menos me imaginaba que podía hacer era lo de poder volver a cantar”.

Una de las partes más llamativas de su intervención llegó al explicar quiénes le empujaron a aceptar la oferta del programa. El de Ubrique señaló directamente a Bertín Osborne y a César Cadaval. Sobre el primero, recordó: “Me dijo: ‘hazlo, que no te vas a arrepentir’”. Y sobre el humorista de Los Morancos, reprodujo su consejo de una forma mucho más explícita: “César tú hiciste lo de ‘Tu cara me suena’ y él me dice: ‘hazlo tío, que eso es la puta polla, lo vas a pasar en grande’”. Aquellas conversaciones fueron decisivas para lanzarse, según él mismo ha reconocido. Y ahora, ya dentro del concurso, asegura que está disfrutando más de lo que esperaba: “No se han equivocado, yo creo que yo me lo estoy tomando muy a gusto, muy bien, muy en serio”. Incluso fue un paso más allá al admitir: “Me estoy sorprendiendo hasta yo”.

Pese a ese entusiasmo, Jesulín también ha confesado que el miedo escénico sigue muy presente cada vez que le toca actuar. El andaluz explicó con una imagen muy gráfica lo que le ocurre justo antes de salir: “Cuando te montan el ascensor, por lo menos me pasa a mí, se me olvida todo. O sea, es como el que desenchufa un enchufe”. Y continuó relatando cómo cambia todo en el momento de arrancar: “Ya cuando sales y ves todo tan bonito, ese ambientazo, todo, y al salir uno arriba es como deciros, bueno, enchufa, vámonos que nos vamos”.

Lejos de quitarle importancia, insistió en que ese momento sigue imponiéndole mucho: “No es fácil, no es fácil salir ahí”. De hecho, comparó esa tensión con la que sentía en su etapa como torero: “Mira que uno está acostumbrado cuando sale a torear y tienes allí 20.000, 25.000 personas y estás tú. Que esto no es como un equipo de fútbol, que hay 21 jugadores más contigo. Ahí estás tú solo”. Aunque matizó que no es exactamente el mismo tipo de miedo, sí reconoció: “Se me coge un nudo aquí, en el estómago”.

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Por último, también quiso poner en valor el trabajo del equipo de caracterización, uno de los pilares del formato. Jesulín confesó que es precisamente una de las cosas que más le impresionan del programa: “Cuando estoy en el espejo, cierro los ojos y cuando abro veo a otra persona”.