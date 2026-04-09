Javier Ruiz denuncia "acoso" por parte de Vito Quiles, que le esperó en la puerta de su casa por segundo día consecutivo

Vito Quiles vuelve a estar en el centro de la polémica después de que Javier Ruiz haya hecho una nueva denuncia pública. El periodista de RTVE aseguró en su cuenta de X que Quiles se encontraba en la puerta de su domicilio y acompañó esa acusación con varios vídeos grabados desde su casa. En su mensaje, Ruiz escribió: “Vito Quiles acosándome en la puerta de mi domicilio, por segundo día consecutivo. La campaña y el acoso llega hasta mi casa”. Y remató con una alusión al ámbito profesional: “Quizás sobre esto, tenga algo que decir alguna Federación de prensa”.

Las imágenes difundidas por el presentador muestran, por un lado, un coche saliendo de un aparcamiento y, por otro, a dos personas grabando el acceso a un portal con sus teléfonos móviles. La publicación de Ruiz tuvo una reacción inmediata en redes y entre compañeros de profesión. Uno de los apoyos más visibles fue el de Hugo Pereira, colaborador habitual de ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’, que escribió: “Todo mi apoyo, Javier. Mucho ánimo. Es indignante”.

Poco después, el propio Ruiz publicó un segundo mensaje en el que fue más allá y sugirió que lo ocurrido forma parte de una ofensiva coordinada contra él. El periodista enumeró varios hechos recientes y planteó esta duda: “¿Coincidencia o campaña?”. En ese mismo texto citó “acusaciones de Villarejo y su digital”, una “reunión del Consejo de Informativos con cinco medios en un bar para atacar a Mañaneros”, una “condena de FAPE sin escucharme” y una “comisión de investigación del PP”, además del “acoso de Vito Quiles en mi casa”.

La denuncia de Ruiz llega además apenas un mes después de que Sarah Santaolalla relatara episodios similares. Este mismo martes 7 de abril, la colaboradora aseguró en X: “Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mi casa, un día más”. En otro mensaje posterior, ya sobre lo ocurrido con Javier Ruiz, elevó el tono y escribió: “Vito Quiles intentando entrar en un portal privado para acosar, filtrar la dirección y amedrentar. Es un matón”. También añadió: “Ojalá tengáis a un energúmeno en vuestra casa cada día intimidando a vuestra familia todos aquellos que le pagáis el sueldo y le reís las gracias”.

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El episodio de Santaolalla se enmarca en una disputa previa ya judicializada. El pasado 6 de marzo se conoció que una jueza había rechazado la orden de alejamiento que la analista solicitó contra Quiles por falta de pruebas suficientes para justificar esa medida cautelar, aunque el procedimiento no quedó cerrado por ello.